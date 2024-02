Molnen har dominerat i Värmland under söndagen där solen ändå har tittat fram i de norra delarna av Torsby kommun. Chans till sol kan finnas i de sydvästra delarna innan solen går ned.

Snöbyar drar in i norra länsdelarna och passerar österut under kvällen. Under natten mot måndag blir det varierande molnighet i hela länet.

– Det blir en ganska så solig start på veckan med dagstemperaturer från enstaka plusgrader i södra delen av länet till ett par minusgrader i Torsby kommun, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Måttliga till friska vindbyar är att vänta i veckan.

– Tisdagen får en klar och solig start, men vi har moln som lurar både i norr och söder och kommer nog under eftermiddagen breda ut sig över Värmland. I söder blir det ungefär 3–6 minusgrader och i norr 7–11 minus, säger Erik Höjgård-Olsen.

Snöfall drar in söderifrån under onsdagsdygnet och drar bort onsdag kväll och natt mot torsdag. Det handlar om 0–5 centimeter sett över Värmland och 5–10 minusgrader.

– Torsdag får varierande molnighet men i nuläget ser det ut som det blir en hel del soliga stunder mellan molnen, och uppehållsväder, säger Erik Höjgård-Olsen.

– Det ser ut som det ändå kan bli lite gnistrande vinterkänsla efter onsdagens snöfall. Men snön smälter inte bort. Det är fortsatt minusgrader, tillägger han.

Det blir kallare framåt slutet av veckan från torsdag och framåt med åtta minusgrader i söder och nedåt 16 minus i norra Värmland. Under fredag ser det i nuläget ut som om molnen dominerar och 4–11 minusgrader.