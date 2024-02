Smash Into Pieces-Per om succén i Mello: ”Tack för supporten jag känt från Värmland”

På lördagens deltävling gick Smash Into Pieces säkert vidare till Melodifestivalfinalen i Friends Arena. Gitarristen Per Bergquist från Ekshärad och resten av bandet planerar redan en storslagen show i Stockholm.

– Vi ska maximera den här smash-upplevelsen.

Den allra första finalisten i årets Melodifestival blev Smash Into Pieces med bidraget ”Heroes are calling”. De var redan innan utpekade som favoriter till en finalplats, och visade sig kunna hålla för trycket.

Ekshäringen Per Bergquist sitter i en filtkoja på en buss mot Örebro med dottern när NWT når honom på söndagen. Trots gårdagens firande var det bara att köra vidare söndag morgon.

– Vi firade lite på hotellet där, det var hårt men rättvist. Får man i sig lite koffein och en dotter som ska vakna tidigt då får man komma igång, säger Per Bergquist med ett skratt.

Han har ännu inte helt tagit in gårdagens resultat.

– Det är som att man inte har landat helt, man håller på att göra det.

Under förra årets Melodifestival beskrev Per Bergquist Smash Into Pieces som underdogs i tävlingen. I år känner han och bandet sig mer självsäkra när de kliver in i Mello-bubblan.

– Jag har beskrivit det som att om förra året kändes som nollning på universitetet så kändes det i år som om vi var faddrar. Vi visste redan hur det funkade när vi klev in, det var bara att sätta igång.

– Vi började direkt jobba med grafiskt content och hur vi ska maximera den här smash-upplevelsen.

Och Smash-upplevelsen fortsätter fram tills finalen den 9 mars.

– Nu har vi ganska mycket svenska datum under tiden. Den tid ska vi också finlira det sista inför finalen.

Han är nöjd med lördagens framträdande, men vill ha ännu mer av den tidigare nämnda smash-upplevelse.

– Jag tycker det kändes stabilt, men vi ska slänga på lite mer bomber. More is more, säger Per Bergquist och skrattar.

Förra årets starka tredjeplats är det som motiverar honom och bandet inför årets final.

– Vi ska tävla mot oss själva och se hur långt det går. Det är främst mot oss själva som vi jämför och tävlar.

Under tiden vill han och Smash Into Pieces tacka för det stöd de fått.

– Tack för supporten vi har känt, och som jag har känt från Värmland, säger Per Bergquist innan han återvänder till filtkojan.