Degerfors IBK besegrade Filipstad U med 11-7

Degerfors IBK besegrade Filipstad U på hemmaplan i lördagens möte i division 4 Värmland östra herr i innebandy. 11-7 (3-0, 5-4, 3-3) slutade matchen.

– Ja att vi vinner denna matchen välförtjänt och till skillnad från förra matchen så gör vi jobbet denna matchen, både offensivt och defensivt som vi ej gjorde i senaste och då blir det mycket lättare att spela Innebandy, kommenterade Degerfors IBK:s tränare Peter Persson efter matchen.

Filipstad U:s tränare Fredrik Bundsen tyckte så här om matchen:

– Vi åker ner med 9 utespelare efter många återbud. Vi ringer in Liam Åslund Johansson efter vägen ner! Han missar dessvärre 1 period. Vi släpper in några lätta mål i första så vi får en uppförsbacke till andra perioden. Vi gör en helt okej 2 period och går för det i 3:e perioden. Det räcker inte hela vägen. Men ett extra plus till Joel Niittymäki som gör en riktigt bra match!

Segern var Degerfors IBK:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Degerfors IBK spelade bra i första perioden och ryckte åt sig ledningen med 3-0 genom mål av Axel Kotikangas, Alexander Parmhed och Felix Benjaminsson. Även i andra perioden var det Degerfors IBK som var starkast. Laget vann perioden med 5-4 och ställningen efter två perioder var 8-4.

Tredje perioden slutade 3-3 och Degerfors IBK vann matchen med 11-7.

Filipstad U:s Liam Åslund Johansson stod för sex poäng, varav tre mål och Joel Niittymäki gjorde två mål och spelade fram till ett mål. Tim Svensson gjorde tre mål och totalt sex poäng för Degerfors IBK och Alexander Parmhed gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål.

I tabellen innebär det här att Degerfors IBK nu ligger på tredje plats. Filipstad U är på sjätte plats.

Lördag 10 februari 15.00 spelar Degerfors IBK borta mot Heden. Filipstad U möter Kristinehamn hemma i Filipstads Sporthall söndag 11 februari 16.00.