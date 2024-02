Brorsson ska äta sig till VM-medalj: ”Väldigt stor chokladälskare”

Mona Brorsson har märkt att orken tryter om hon inte äter ordentligt. Speciellt efter loppen behöver hon vräka i sig mer. Ju energitätare desto bättre.

– Jag är väldigt stor chokladälskare, säger hon inför VM.

Efter att Mona Brorsson gjort sitt livs lopp med andraplatsen i världscupsprint den 12 januari i tyska Ruhpolding kom en reaktion, som delvis berodde på höjden, 1 600 meter över havet i Antholz i Italien närmast före VM.

Men de sämre resultaten kan också ha berott på energiintaget. Det finns ett mönster hela säsongen.

– Jag har kämpat med återhämtningen, kanske därför också som sprintarna gått bäst eftersom de ligger först. Sen har jag alltid blivit lite trött.

Hon påverkades också av situationen. Den typen av framgångar är inte vanliga. 33-åringen från Koppom och tävlande för Finnskoga har bara en individuell pallplats sen tidigare på högsta seniornivå.

– Veckan i Ruhpolding tog väldigt mycket energi. Det gjorde också att det var svårt att gå upp på höjden och börja kämpa med återhämtningen. Efter att jag kom hem, fick några dagar med vila och drog igång igen kändes det snabbt väldigt bra. Jätteskönt att få bekräftat.

Mona Brorsson säger att hon blivit trött längre in i världscuptävlingarna och behöver vara noga med energiintaget. Foto: Sven Hoppe

VM i Nove Mesto, Tjeckien avgörs den 7–18 februari och har annorlunda upplägg än en världscupomgång.

– Schemat ligger lite mer luftigt och det tror jag verkligen är en fördel för mig. Jag har bättre återhämtningsplan nu också. Jag måste vara mer noggrann med att få i mig energi efter tävling. Jag steppade upp redan i Antholz, eftersom jag kände att jag började bli trött.

Kan må illa

Så hårt tränande och tävlande idrottare behöver förhållandevis stora mängder. Mona Brorsson har ibland svårt att konsumera tillräckligt.

– Just efter tävling när man tagit ut sig max är det tufft. Man kan vara lite illamående. Jag har varit bra att få i mig direkt efter, men inte tillräckligt mycket under timmarna efter. Inga stora katastrofer, men jag har ändå gått lite back tror jag. Gäller vara medveten och göra det lite bättre nu under VM.

Det handlar helt enkelt om att tvinga i sig.

– Ja, det är verkligen ett problem för de privilegierade. Men det är ibland en utmaning och man får hitta vägar runtomkring, dricka sin energi som juice, sportdryck, käka godis. Det här är inga kostråd som går ut till allmänheten, säger Brorsson och skrattar.

Till och med godis slinker ner. Choklad är favoriten. Foto: NILS JAKOBSSON

När är också viktigt.

– Det är små fönster man har att fylla på. Jag käkar kanske inte geleråttor dagarna innan race.

Vad är favoriten?

– Jag är väldigt stor chokladälskare.

Under VM finns alla förutsättningar att allt ska bli rätt.

– Vi kommer ha med två kockar och en nutritionist som vi jobbat med över tid. Nu finns det inga ursäkter att bomma.

Mona Brorsson tror att hon under de två veckorna som gått sedan pallplatsen i Ruhpolding hittat tillbaka till den formen.

– Ja, det tycker jag, om inte bättre. Vi får väl se, men jag tycker det funkat jättebra på träning.

Dröm om medaljer

Första individuella VM-medaljen hägrar.

– Jag har väl aldrig gått in i ett mästerskap med mer känsla av att det faktiskt är så möjligt och verkligt som det känns den här gången.

”Jag vet att om jag gör ett perfekt lopp räcker det till”, säger Mona Brorsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är den ganska färska andraplatsen i absolut hårdaste motstånd som gjort skillnad.

– Jag vet att om jag gör ett perfekt lopp räcker det till. Det var ju sjukt häftigt. Då är det klart att man kan få testa att drömma om de där medaljerna.

Brorsson har över lag haft en stark säsong och ligger tolva i totala världscupen. Det gör att hon har en given plats i VM-masstarten och vet att distansloppet också är klart i och med att Sverige har fem platser.

I till exempel sprint blir det att slåss om fyra platser.

– Det är sprintarna som har gått absolut bäst, så jag vill verkligen få köra.

Inledande mixedstafetten är förmodligen vikt för Hanna och Elvira Öberg.

– Jag kommer stå till förfogande. Vi gör uttagningen väldigt nära inpå för att få hela bilden. Det är bara att visa upp sig och göra sitt bästa, så får man se om man får vara med, säger Mona Brorsson.