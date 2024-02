Äntligen är förlustsviten bruten för Säffle

Matchen mellan Nor och Säffle i Norvalla Ishall slutade 4-5 (1-3, 1-0, 2-2). Ett skönt trendbrott för Säffle. Laget hade före fredagens bortamatch sju förluster i rad i HockeyTrean Värmland.

Säffle stod för tre raka mål i första perioden när laget ryckte åt sig ledningen med 0-3.

Med 4.10 kvar att spela av perioden kunde Johan Roos göra 1-3 för Nor. Nor reducerade igen efter 14.51 genom Tommie Ardon framspelad av Alex Nygårdhs och Rasmus Persson. 4.16 in i tredje perioden nätade Nors Elias Granbom på pass av Pontus Skogberg och Johannes Sohl och kvitterade för Nor.

5.38 in i perioden slog Oscar Säily-Jonsson till på nytt framspelad av Tobias Thörner och gav laget ledningen för Säffle.

Efter 8.08 nätade Nikolas Siitari på pass av Jimmy Wettergren och ökade ledningen för Säffle.

Efter 13.38 slog Tommie Ardon till återigen framspelad av Christian Flödén och Samuel Bergqvist och reducerade åt Nor. Mer än så blev det dock inte för Nor.

Säffles Alexander Torp Svensson hade tre assists. Tommie Ardon stod för tre poäng, varav två mål för Nor.

Det här var Säffles andra uddamålsseger.

Nor stannar därmed på sjätte plats, och Säffle sist, på sjunde plats, i tabellen.

Lördag 3 februari 15.00 spelar Nor borta mot Filipstad. Säffle möter Viking hemma i Somashallen fredag 9 februari 19.00.