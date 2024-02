Per Bergquist i Smash Into Pieces om livshotande hundattacken: ”En kamp”

När Melloaktuella Smash Into Pieces med gitarristen Per Bergquist från Ekshärad stannade turnébussen för lunch under gårdagen drogs han in i ett allvarligt drama där en kvinna hamnade i en livshotande situation med två hundar.

När Smash Into Pieces var på väg till sin deltävling i Malmö under gårdagen stannade de till vid en lunchrestaurang i Örkelljunga. Medan de andra medlemmarna i bandet gick in på restaurangen stannade Per Bergquist kvar i bussen. Plötsligt hörde han ett larmliknande ljud och när han öppnade dörren till bussen såg han en kvinna springa mot honom och ropa på hjälp.

– Hon var i panik, helt vettskrämd och jag förstod att något allvarligt hände på platsen som hon kom ifrån så jag ringde 112 direkt, berättar Per Bergquist.

– Sedan började jag springa mot skogen och det där larmliknande ljudet. Några andra i bandet följde efter mig och när vi kommer till platsen ser vi att en tjej är instängd i en hundgård.

Två hundar av rasen rottweiler fanns innanför stängslet.

– Tjejen ligger under den ena hunden och den andra gick morrande runt. Det var frustrerande, för jag ville hjälpa tjejen men vi fattade att om vi hoppade in skulle vi också få brottas med hundarna.

Per Bergquist beskriver kvinnan som väldigt medfaren.

– Hon hade väldigt ont men var ändå mån om hundarna. Efter ett tag kom ägaren som lyckades få ut hundarna ur gården och vi kunde börja hjälpa tjejen som hade attackerats.

Det var svårt att avgöra hur omfattande skadorna på kvinnan var.

– Polisen kom och försökte köra kvinnan till sjukhuset för att ambulansen dröjde, men det gick inte på grund av skadorna. Vi hjälptes åt att lägga förband och hålla henne varm i väntan på ambulansen.

Upplevde du att det var fara för hennes liv?

– Absolut. Det hade varit en kamp i gården. Jag såg hennes skador, men det svårt att avgöra hur mycket blod som hunnit rinna ur henne. Hon höll hela tiden på att svimma.

Det måste ha varit omtumlande även för dig?

– Ja, men jag känner mig ok. Men jag har inte hört något om hur det gick för henne. Vi var kvar på platsen tills hon kördes till sjukhus och vi hade lämnat vittnesmål till polisen.