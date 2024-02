Det är beklagligt att det inte finns mer vilja och driv hos personalen i Region Värmland. Det är nu som alla medarbetare i ”företaget” Region Värmland måste gå tillsammans och jobba för att rädda sitt bolag. Gör man inte detta så är konkurs det andra alternativet. Så hade det varit om det hade varit ett privat bolag. Men i Regionen så gnäller man att det kommer bli sämre.

Friskvårdstimme är en extraförmån, pålägg på mackan kan man ha när det går bra. Nu är det läge för hårt bröd och vatten!

Man kan vända sitt synsätt och se det från Regionen istället.

Det är 200 personer som berörs av att man drar in en förmån om friskvårdstimme. 200 timmar i månaden blir 8,3 dygn konstant arbete i månaden. Att ni dessutom i artikeln uttrycker om att ta bort denna timme inte skulle göra någon skillnad alls i ert arbete ifrågasätter jag skarpt. Antingen är ni överbemannade och inte har tillräckligt med sysslor om dagarna eller så finns inte arbetsviljan och då har Regionen ett ännu större problem då man inte utför det uppdrag man är tillsatt att utföra.

Välkommen in i den privata sektorn som egenföretagare. Här har vi ingen arbetstidsförkortning eller friskvårdstimme där vi kan jobba 38 timmar i veckan. Det finns nog inte många egenföretagare som jobbar under 60 timmar per vecka.

