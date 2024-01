Vi är elever på Arena utbildning i Karlstad som har fått chansen att gå en utbildning via ett arbetsmarknadsprogram från Arbetsförmedlingen. Det är ni skattebetalare som står för kalaset. Målet är att vi som är långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb efter utbildningen.

Det har varit tufft att gå till skolan när vi som elever knappt har någon lärarledd lektion kvar. Samma lärare håller i två lektioner samtidigt och springer fram och tillbaka till olika klassrum. Vi har kurser med digitalt lärarledda lektioner fastän vi enligt Arenas avtal med Arbetsförmedlingen ska ha utbildningen ledd av lärare på plats.

När vi har haft prov så kommer läraren sent eller ska i väg och göra något så provet startar 10-15 minuter senare. Men när vi elever kommer 10-15 minuter sent mitt i snöstorm eller inställda bussar/tåg blir lärarna arga och låser dörren. Det har varit dålig planering på inlämningsuppgifterna så många har missat att lämna in och kommit efter.

Arena utbildning tillåter inte att personer som har barn rätten att vabba. Om du är hemma med ett sjukt barn för mycket så kommer du eventuellt bli utkastad ifrån utbildningen. Lärarna hoppar runt i kurserna i massa olika kapitel så att det blir en förvirring för eleverna men när vi säger till så struntar de i det. Vi elever har sagt allt det här till både rektor och lärare utan att någon förändring har skett, därför vänder vi oss via tidningen till er invånare, det är ju ändå ni som jobbar och betalar skatt så att vi ska kunna få en utbildning. Vad tycker ni invånare om det här?

Arbetsförmedlingen och Arena utbildning får gärna svara på hur de ska lösa situationen för snart har vi elever fått nog.

Elever på Arena utbildning