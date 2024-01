Så slår stormen Ingunn mot Värmland: ”Hårda till mycket hårda vindbyar”

Stormen Ingunn drar in över Norge under onsdagen och kan bli den värsta på decennier i vårt grannland. Ikväll och inatt drar ovädret in över Sverige och Värmland.

– Vinden tilltar successivt under eftermiddagen, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

En röd varning har utfärdats av Norges meteorologiska institut för stormen Ingunn. När ovädret drar in över landets västkust under onsdagen väntas orkanvindar på upp till 50 sekundmeter. Skolor håller stängda, och flyg, färjor samt kollektivtrafik kan ställas in.

SMHI har utfärdat orangea varningar för snöfall och stormvindar i fjälltrakterna i Lappland, Jämtland och norra Dalarna under torsdag och fredag.

Ingunn drabbar även Värmland – men inte lika illa som i Norge.

– Det blir blåsigt, men inte på den nivån att någon varning har utfärdats. Det blir hårda vindbyar, lokalt kan det bli 21 meter per sekund vilket är mycket hårda vindbyar, säger Sofia Söderberg.

Värst blir det ikväll och natten mot torsdag.

– Det blir lite lugnare under sena natten och morgonen. Sen blir det hårda vindbyar egentligen under hela torsdagen innan det avtar natten mot fredag.

Ingunn drar även med sig nederbörd över länet.

– Vi har ett nederbördsområde som passerar österut under kvällen och natten mot torsdag. Det blir blandat med regn och snöinslag längst i norr.

Det milda januarivädret väntas sedan återupptas under helgen med plusgrader på de flesta håll.