Fyra Queens hyllar Queen i Karlstad: ”Det råder ingen brist på hits”

Säffleartisten Anna-Mia Bonde hyllar det brittiska rockbandet Queen tillsammans med Nina Söderquist, Anna Sahlene och Karin Funk.

Den landsomfattande turnén ”Queens” drar snart igång och ett av stoppen görs i Karlstad.

Med låtar som ”Bohemian Rhapsody”, We Will Rock You” och ”Another One Bites the Dust” har brittiska Queen skrivit in sig i historieböckerna som en av de mest framgångsrika grupperna någonsin.

Nu gör Anna-Mia Bonde, Nina Söderquist, Anna Sahlene och Karin Funk en hyllningsshow till bandet – en hyllning som både är trogen originalmusiken och som har en personlig prägel.

– Jag har alltid lyssnat på Queen, men det är inte så lätt att sjunga deras musik. Som tjej kommer man knappt ens på tanken att sjunga deras låtar, börjar Anna-Mia Bonde.

Hon kommer från Säffle och har en bred karriär inom musiken. De första scenstegen tog hon på Säffleoperan och sedan följde uppsättningar på Wermlandsoperan. Genom åren har hon körat bakom artister som Louise Hoffsten, Annelie Rydé och Pernilla Wahlgren samt drivit eget produktionsbolag.

– Freddie Mercurys skor är ganska svåra att fylla, fortsätter hon med leende.

– Men så fick jag en idé, den slog ner som en blixt! Om vi är flera som sjunger – då kanske vi törs att som tjejer sjunga låtarna. En snilleblixt visade det sig, det går jättebra att sjunga Queen om man är fyra tjejer.

Anna-Mia Bonde från Säffle fick idén till ”Queens”. Foto: Roger Pettersson

Showen ”Queens” hade premiär redan i höstas och publikresponsen gav mersmak. Med på scenen finns även kapellmästare Martin Olsson och ett liveband.

– När vi tog oss an det här fick vi sluta tänka på att det var Queen. Vi var tvungna att tänka på det som vilken show som helst, annars skulle det inte funka.

– Det var som att gå igenom en storm – böj ned huvudet och gå på tills du är igenom. Vi upprepade hela tiden ”Tänk inte på att det är Queen”.

En bild från föreställningen "Queens". Foto: Jonas Elghorn

Lyssnade igenom alla låtarna

De började sortera bland gruppens alla låtar och valde ut både efter egen smak och vad de trodde publiken förväntade sig att få höra.

– Jag började med att lyssna igenom alla låtar de har gjort. Det råder ingen brist på hits, men samtidigt är allt inte bra. Det får vi vara ärliga med. När vi hade valt ut några favoriter var och en av oss, blev det faktiskt ganska enkelt att täppa igen de luckor vi tyckte fanns för att showen skulle kännas klar.

Vad händer med Queens låtar i era händer?

– Så lite som möjligt. Vi tar oss an musiken respektfullt och försöker vara musikaliskt trogna originalen. Vi fokuserar på körpaketen med alla stämmorna, vi vill få fram den bombastiska känslan som Queen hade, framför allt på skiva.

”Kompletterar varandra”

Queen bildades i London 1970 och albumdebuterade tre år senare. Sångaren Freddie Mercury, född Farrokh Bulsara, avled 1991 i sviterna av aids och för några år sedan skildrades gruppens historia i filmen som lånade namn efter en av bandets mest kända låtar – ”Bohemian Rhapsody”.

– Vi fyra kompletterar varandra, fortsätter Anna-Mia Bonde och beskriver kollegorna Nina Söderquist, Anna Sahlene och Karin Funk.

– Karin tar det teatraliska, operan. Hon är vår klassiska stjärna. Nina är rocktjejen och så behövde vi något riktigt energirikt – det blev Anna. Hon är vår duracellkanin som kommer med något studsigt, något glatt – lite som en motpol till oss andra tre. Det är ett krävande projekt så det behövs en bredd.

Själv kan Anna-Mia Bonde med sin omfattande erfarenhet fylla i de roller som behövs.

– Jag får ta det som de andra inte kan eller vill ta, säger hon med ett skratt.

Utöver den stundande turnén som inleds den 1 mars och når Karlstad och Scalateatern den 7 mars väntar konserter med Robert Wells ”Rhapsody In Rock” på Dalhalla i sommar för Queens.