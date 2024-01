Handen på hjärtat, ett ansökningssystem avhängigt absolut digital närvaro en viss tidpunkt, är det det bästa vi kan komma upp med, skriver Louise Weibull.

Jag tillhör den grupp föräldrar som inhalerar lustgas varje gång jag kliver innanför dörrarna på Kulturskolan. Eller Kommunala som vi som gick där förr inte verkar kunna sluta säga. Det finns ingen institution jag älskar mer känslomässigt förbehållslöst.

Den organiserande köprincipen på 80-talet var ett elitistiskt lågvattenmärke. Efter enskilda gehörstest i skolbiblioteket delade klassläraren ut stora kuvert till de som var välkomna till kursstart, medan de som inte var det fick små. Jag är inte säker på att alla förstod skillnaden, men mig veterligen accepterades detta. På samma sätt som min goda vän V accepterade att hennes fröken vid samma tid bad henne mima i luciatåget.

I dag sker ansökan till Kulturskolan via ett ”först till kvarn”-onlineförfarande. För min yngsta sons del där jag lyckats identifiera en önskan om att börja i slagverk, fick jag information om att tillgängliga platser släpptes för möjligt köp i en digital kundvagn klockan 20.00 en tisdag. Jag visste att det skulle bli tufft. Gick in i höjd beredskap vid 19-tiden. Stabsläge 19:45. När klockan slog tusen dök inga kurser upp trots fler omladdningar av webbläsaren per minut än sekunder.

Jag var snart i upplösningstillstånd, nära tårar. Min digitala avatar har alltid varit en low achiever. Nära sammanbrott skrev jag till slagsverksläraren som hade vänligheten att sitta redo för att ge mig (och andra föräldrar antar jag), välbehövlig terapi. En överbliven tid fanns också kvar i systemet som hon kunde reservera manuellt.

Jag är inte säker på att det nya ansökningssystemet förändrar den statistik från Kulturskolecentrum som visar att fler barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning födda i Sverige deltar i Kulturskolans verksamhet, än barn till föräldrar med kortare utbildningsbakgrund eller utländsk bakgrund. Det är också osannolikt att alla yrkesgrupper kan gå ifrån arbetet ett visst klockslag för att jaga kurser.

Kommer framtidens kulturskola att befolkas av barn till en IT-meritokrati? Eller varför inte en mildare variant av Hungerspelen i Löfbergs arena där föräldrar likt jag själv får jobba mot inträdesbiljetten? Guldbiljetter inlindade i chokladkakor?

Handen på hjärtat, ett ansökningssystem avhängigt absolut digital närvaro en viss tidpunkt, är det det bästa vi kan komma upp med i den här viktklassen? Snälla ansvarig insats, var god dröj inte, tänk om.

Louise Weibull

Karlstad