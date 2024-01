Far Inn i Munkfors byggs om så att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska kunna flytta in under våren. Nästa steg är att få till banknärvaro i fastigheten som också byter namn till Far Inn tillväxtcenter i Munkfors.

– Förhoppningen är att vi ska få en banknärvaro, det förs diskussioner med vissa banker, men inget är klart än, säger Birgitta Svensson, näringslivschef, Munkfors kommun.

Det var i början av 2022 som Munkfors kommun köpte fastigheten Far Inn för 5,8 miljoner. Omgående startades ett treårigt projekt för att få samhällsviktiga aktörer till fastigheten, tillsammans med restaurangen och turistbyrån som redan finns här.

Nu kommer första etappen av projektet att starta. Lokalen där bussgods har funnits byggs om så att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan flytta in i maj.

– Det blir mer liv i det här huset. Meningen är att det ska bli en trivsam träffpunkt, det här är del i det, säger Birgitta Svensson.

Restaurangen kommer därefter också att byggas om .

– Det blir en liten ombyggnation så man kan sitta mer avskärmat och ha affärsluncher, säger hon.

2017 lämnade den sista banken Munkfors. Hans Nilsson är projektledare för att skapa Far Inn tillväxtcenter och jobbar för fullt med få till någon typ av banknärvaro i fastigheten.

– Det här är något som vi jobbar mycket med. Det är inte jätteenkelt, men vi gnatar på. Vi har kontakt med aktörer och så får vi se hur utfallet blir. Förhoppningen är ju att få banknärvaro i Munkfors, så att vi kan använda huset fullt ut.

Hans Nilsson är projektledare för Far Inn tillväxtcenter i Munkfors Foto: Munkfors kommun

På övervåningen finns outnyttjade kontorslokaler och även ett konferensrum. Utrymmen som Hans Nilsson jobbar för att de ska bli fullt utnyttjade. Bland andra Almi, Region Värmland och flera mäklare är tillfrågade att utnyttja lokalerna.

– Det gäller inte någon fast plats utan det ska finnas kontorsutrymmen tillgängliga när de kommer på besök. Vi har disponibla kontorsutrymmen och ett konferensrum med allt som behövs, så att man på ett smidigt sätt kan ha konferenser. Det är samma med mäklare, här kan de ha diskussioner avskilt med kunder.

Hans Nilsson tillägger:

– I maj vet vi mer hur allt kommer att se ut och har kommit längre med de aktörer som kommer att finnas här.