Caroline har sprungit varje dag – i fyra år: ”Jag blir en gladare människa”

Det började med en utmaning, som snabbt växte till något större.

Om en vecka har Caroline Mattsson från Sunne sprungit 1 500 dagar i sträck.

– Jag har aldrig varit duktig på att springa, men jag är väldigt envis, säger hon.

Motionstrenden runstreak har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren. Det handlar helt enkelt om att springa varje dag, minst en engelsk mile (1,6 kilometer) för att det officiellt ska räknas.

En sådan påbörjade Caroline Mattsson 29:e december 2019. Då visste hon inte att den skulle leva över fyra år senare.

– Jag kom förbi en sida på Facebook som heter ”Runstreak Sverige”. De undrade om man ville vara med på en utmaning, att springa varje dag under januari. Jag började 29 december, just in case – så jag var beredd, skrattar hon.

Fenomenet runstreak funkade för Caroline.

– Jag kände direkt att jag ville fortsätta. Jag har sprungit ganska mycket, men då har det varit längre distans kanske två gånger i veckan. Nu är det kortare men varje dag.

Den dagliga joggingturen gör henne både piggare och gladare. Foto: Fredrik Finnebråth

Att springa varje dag i flera års tid kan låta extremt, men Caroline tror att det rör sig om ett missförstånd.

– Jag springer nästan alltid själv därför att ingen vill hänga med mig på en löprunda. Många tycker att det är coolt och häftigt, men att varje dag är för mycket. Har de bara sett hur långsam jag är ska det inte skrämma någon. Jag har aldrig varit duktig på att springa, men jag är väldigt envis. Runstreak handlar inte om att vara snabb, då går man sönder direkt.

Är runstreak för alla?

– Ja, så länge man inte tror att man ska springa hjärtat ur sig själv. Då blir man trött direkt, får träningsvärk och känner att löpning nog inte är något för dig.

Den här gången fick Caroline Mattsson sällskap på vägarna av Fryksdalsbygens reporter. Dagen till ära slog ett kraftigt snöoväder till i Sunne.

Det är sådant man får räkna med om man ska springa varje dag.

– Det är mycket roligare när det är lite utmanande, konstaterar Caroline Mattsson.

Fryksdalsbygdens Fredrik Finnebråth hängde med under en joggingrunda. Foto: Joel Alenmalm

20 minuter och tre kilometer senare var vi tillbaka vid Kolsnäs motionscenter, med en mössa som gått från svart till vit för undertecknad.

– Jag tänker att jag kör minst 20 minuter rörelse. Den rörelsen för mig är alltid ett löpsteg. Vissa gånger tar jag det lugnt, jag kan jogga runt och stanna för att ta en bild, för jag ser många vackra miljöer. Sunne är jättefint.

Men hon ligger långt över minimikravet – 1,6 kilometer.

– I snitt springer jag fem och en halv kilometer. Det är för att jag vill ha mina 20 minuter rörelse. Annars tror jag risken är att man bara river av en engelsk mile, så är man klar efter tio minuter. Jag vill ut och filosofera, då kan det bli en halvtimme eller längre.

”Jag blir gladare”

Caroline springer gärna med sällskap – men uppskattar också att vara själv.

– Om jag ändå är själv kan det vara mitt sätt att få egentid. Jag lyssnar ofta på musik eller podcast. Många gånger när jag känner mig trött brukar jag gå ut och springa. När jag kommer tillbaka är jag inte trött längre. Jag blir en gladare, trevligare och mer harmonisk människa av att springa varje dag. Det kanske inte är kul exakt när man flåsar som mest, men belöningen kommer efteråt.

Det kanske inte passar alla, men för Caroline Mattsson har runstreak funkat perfekt. Foto: Fredrik Finnebråth

Motivationen är det inget fel på - trots tuffa förutsättningar: ”Det är roligare när det är lite utmanande väder.” Foto: Fredrik Finnebråth

Fredrik Finnebråth och Caroline Mattsson efter joggingturen. Foto: Caroline Mattsson





Om en vecka har hon sprungit 1 500 dagar i sträck. Det ska firas.

– Ja, men jag vet inte hur. När jag nådde 1 000 dagar sprang jag en mil, då mötte min mellanson upp mig och sprang med mig sista kilometern. Då fick jag skumpa, blommor och lite choklad.

Än har hon inga planer på att bryta sin runstreak.

– Så länge jag inte skadar mig eller att jag faktiskt tycker att det börjar bli tråkigt, kommer jag fortsätta, säger Caroline Mattsson.