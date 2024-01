Munkfors klart för Alltvåan efter seger mot Karlskoga IK

Efter seger, 4-3 (2-0, 0-1, 1-2, 0-0, 1-0) efter straffar, på bortaplan mot Karlskoga IK står det klart att Munkfors redan med fyra matcher kvar i hockeytvåan västra C herr är klart för Alltvåan.

Karlskoga IK:s assisterande tränare Casper Boox om matchen:

– Vi kommer ut fel från början och kommer inte riktigt in i matchen som vi vill. Det dröjer till halva matchen innan vi kommer in och börjar göra det vi ska. Bjuder upp till match i tredje perioden och starkt att komma tillbaka 2 gånger under matchen. Det hade kunnat bli fler poäng idag men vi får vara glada för 1 och jobba vidare för fler nästa vecka.

Segern var Munkfors femte på de senaste sex matcherna.

I början av matchen var Munkfors starkast och ryckte åt sig ledningen med 0-2 genom mål av Lucas Berg och Benjamin Trust. Efter 19.59 i andra perioden nätade Adam Karlsson, framspelad av Johan Schreiber och reducerade åt Karlskoga IK. 4.04 in i tredje perioden nätade Karlskoga IK:s Gustav Östlund på pass av Lukas Höjer och kvitterade för Karlskoga IK.

4.33 in i perioden slog Albin Sundhäll till framspelad av Hedi Fatnassi och gav laget ledningen för Munkfors.

Karlskoga IK kvitterade till 3-3 med 44 sekunder kvar att spela genom Johan Schreiber framspelad av Adam Karlsson och Gustav Östlund.

Fjärde perioden blev mållös.

Det här var Karlskoga IK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Munkfors andra uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är Karlskoga IK på sjunde plats i tabellen, medan Munkfors leder serien.

I nästa match, söndag 4 februari 16.00, har Karlskoga IK Kil borta i Sannerudshallen, medan Munkfors spelar hemma mot Arvika.