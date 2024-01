Mitell efter 0-4: ”Vi gör allt vi kan varje dag för att vara bättre”

Fem förluster de senaste sex hemmamatcherna. Nollade på hemmaplan igen.

Tredje raka förlusten.

En poäng den här veckan.

– Det är bara att bita ihop och köra, ser matcherna ut såhär kommer vi vinna fler än vi förlorar, säger Tomas Mitell.

Färjestad föll med 0-4 mot Leksand på lördagskvällen. Förlusten innebär att FBK nu förlorat fem av sina sex senaste hemmamatcher och Färjestad är kvar i sin svacka.

När Tomas Mitell kom ut till presskonferens efter förlusten och fick ordet började han med att hylla hemmapubliken, som öste på hela matchen och gjorde allt för att peppa sina spelare.

– Jag ska börja med att berömma fansen, jag tycker att de var grymma och stöttade oss hela vägen in. Vi är väldigt tacksamma för det.

När han fick ordet löd analysen som följer:

– Leksand gör fyra mål på inte så många målchanser, så det grinar emot och vi å andra sidan gör inte mål på väldigt många lägen. Jag tycker absolut inte att det är en 0-4-match, jag tycker inte att vi gör en dålig match heller men de har en bra målvakt på andra sidan, vi var ineffektiva och det grinar emot.

– Ingen kommer vända trenden åt oss, utan vi måste knyta näven och se till att vara bättre på tisdag. Som sagt, prestationen och insatsen är det inget fel på. Grabbarna slet och vi skapade lägen. Det är bara att knyta näven som grupp ännu mer.

Flera av Leksands mål kommer på misstag från ert håll, där ni agerar tafatt framför egen kasse. Är det mål du känner att ni kan städa bort?

– Vi kan absolut inte släppa in fyra mål på 17 skott, det kan jag säga. Alla på isen behöver göra ett bättre jobb.

Börjar det sätta sig i huvudet på er nu?

– Nej, det tror jag inte. Det är bara att bita ihop och köra, ser matcherna ut såhär kommer vi vinna fler än vi förlorar. Det var känslan i Malmö också, att vi ger oss själva en bra chans att vinna. Nu lyckades vi inte få in pucken och släpper in nåt för mycket. Det är bara att bita ihop, säger Mitell.

Bara en poäng den här veckan – hur tar gruppen motgångarna?

– Vi koncentrerar oss mest på att göra en bra prestation, och det tycker jag att vi gjort i de två senaste matcherna. Vi hade kunnat komma ut med sex poäng utan att nån höjt på ögonbrynen. Vi är här för att vinna, så det är klart att folk därinne är irriterade, och frustrerade framför allt. Samtidigt över tid är det bättre att spela på rätt sätt och ha ett spel som är vägvinnande, än att vinna på en bra målvakt till exempel. Vi vill vinna och behöver vara bättre som lag, allihop. Att det blev 0-4 känns märkligt.

Vad vill du säga till fansen som är oroliga?

– Oroliga ska de inte behöva vara på så sätt. Däremot vill vi vinna. Vi gör allt vi kan varje dag för att vara bättre. Jag tycker att de (fansen) gjorde sin del idag, och vi försökte till mångt och mycket att göra det också. Det är så - får man inte in pucken, och det slinker in en bakåt... Det är svårt att skapa mer än vi gjorde idag, men vi måste få in pucken. Vi ska göra allt vi kan för att vända trenden.

Färjestad spelar nästa match på tisdag. Då möter man HV71 borta.