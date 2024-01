Det är helt otroligt, att det fortfarande åker folk, med de ”enstaka” tåg, som trafikerar järnvägen mellan Karlstad och Sunne/Torsby.

Varje dag tycks det vara ett rent lotteri om det blir någon resa. Trasiga tåg, signalfel, solkurvor etcetera och personalbrist. Detta har pågått minst 5-10 år, utan att grundliga åtgärder vidtagits. Ett privat företag hade aldrig fått fortsätta driva trafik på detta sätt.

Värst är ju de undermåliga motorvagnarna, som tycks krångla dagligen.

Att politiker inte tagit i med hårdhandskarna med problemen är ofattbart. Varför har inte ansvariga lånat in ersättningsfordon? Om man inte kan få tag i motorvagnar, finns ju diesellok, och personvagnar. Det verkar som man ”löst” problemen genom att ställa in avgångar vid minsta störning och ersätta med buss.

Man får känslan av att man tar problemen som strutsen, och sticker huvudet i sanden, så man slipper se det.

Stf

***

SVAR DIREKT: Vi jobbar hårt för att få till en bättre lösning på Fryksdalsbanan

Jag vill först och främst beklaga alla de olägenheter som du och våra andra kunder drabbas av under framför allt den senaste månaden på Fryksdalsbanan. Under 2023 har trafiken fungerat helt okej med några få undantag. Det kan jag själv bekräfta genom att jag också är kund och dagligen använder tågtrafiken. Historiskt har vi dock levt med problem alldeles för länge, vilket beskrivs i insändaren.

Värmlandstrafik är absolut inte nöjda med detta och det pågår ett målmedvetet arbete för att förbättra situationen. 2022 gavs ett politiskt uppdrag från Region Värmlands kollektivtrafiknämnd som handlade om att jobba med förbättringar av tågunderhållet och om möjligt se över alternativet att hyra in andra tåg. Att använda andra tåg är i sig inte enkelt, då det fordrar både underhållsavtal, utbildning och säkerhetssystem. Vi har ännu inte kunnat gå i mål med en sådan lösning. Det som senaste tiden förvärrat situationen är att det blivit svårare att få fram ersättningstrafik med buss och den som hittas har svårt att ta sig till och från de mindre hållplatserna längs med banan.

Vi har också nära dialog med Trafikverket i ambitionen att få själva banan att fungera bättre, för nu har vi brister både på fordon och bana. En lösning vi tittar på är att under en övergångstid köra färre avgångar som binder färre tåg, så att vi får en bättre stabilitet i trafiken och under tiden kan göra mer omfattande förebyggande underhållsinsatser på tågen. Det kan komma att omfatta ett helt tidtabellsår. För att vi ska få det bättre med en stabilare tågtrafik kan vi kanske leva med ett lägre trafikutbud? En sådan förändring måste planeras i tidtabellsarbetet, så att det fungerar med den andra tågtrafiken, för att det ska bli bra. När vi nu tvingas att köra färre tågturer måste vi tyvärr ställa in viktiga avgångar som drabbar många. Det vill vi undvika framgent.

Mattias Bergh

trafikdirektör Värmlandstrafik