Flera av Värmlandstrafiks tåg är trasiga – tåglinje ersätts med buss

Några trasiga tåg som går på Fryksdalsbanan kommer att behöva vara på verkstan en längre tid.

Då ersätts tåglinje 74 med buss och taxifordon fram till slutet av mars.

Under vintern har flera av Värmlandstrafiks tåg på Fryksdalsbanan, som går mellan Karlstad och Torsby, varit trasiga. Tåglinje 74 kommer att ersättas med buss och taxifordon fram till 27 mars medan tågen lags.

– Vi är absolut inte nöjda med hur det är nu och det pågår ett målmedvetet arbete på många plan för att förbättra situationen. Alla våra fem fordon skulle behöva ställas av helt under en längre period och få en ordentlig renovering. För att det ska gå behöver vi antingen minska antalet avgångar i vår tidtabell eller köra vissa avgångar med ersättningstrafik under en längre period, förklarar Per Sidetun, tågchef på Värmlandstrafik, i ett pressmeddelande.

Stor utmaning att hitta reservtåg

Planen var att köra reservtåg när ordinarie tåg stod på verkstan, men Region Värmland lyckades inte få tag på reservtåg.

– Det är en stor utmaning att hitta dieseltåg som inte redan går i trafik. Om vi hittar tågen så måste vi säkerställa hela underhållskedjan, utbildningar och trafiksäkerhetskraven – både avseende drift och underhåll – så att vi inte bygger oss ännu större problem. Vi ska ju parallellt förbättra och använda de tåg vi redan har, säger Mattias Bergh, trafikdirektör, i ett pressmeddelande.

Tåg ersätts av bussar

Ersättningsbussarna och taxifordon kommer att gå enligt tidtabell och bestämda rutter.

– Vi har en längre tid framför oss med färre tåg i trafik. Genom att ställa in avgångar och boka bussar med så här lång framförhållning hoppas vi att vi kan skapa en bättre stabilitet i ersättningstrafiken. Vi vet att ersättningstrafiken av och till har krånglat och nu ligger fokus på att få ordning på de avgångar och stopp som inte fungerat så som vi beställt, säger Per Sidetun.