Efter sju sorger, åtta bedrövelser, och 20 månader har så Turkiet äntligen godkänt att Sverige blir försvarsalliansen Natos 32:a medlem. Nu återstår det bara Ungern i konstrande skaran och det gäller att sätta hårt mot hårt mot Budapest så att vi sent omsider kan få den onödigt utdragna processen överstökad.

Under torsdagskvällen satte president Erdogan till sist sin namnteckning under det ratifikationsdokument som det turkiska parlamentet sent på tisdagskvällen röstade ja till. Nu skall det bara deponeras hos det amerikanska utrikesdepartementet i Washington DC (som fungerar som Natos arkivarie) innan den turkiska delen är färdig. Efter det är det bara Ungern kvar, trots att dess premiärminister Viktor Orbán tidigare lovat att hans land inte skulle bli sist.

Annars är det mest Turkiet som konstrat under processen, med ständigt nya krav på Sverige på sant basarhandlarmanér. Ungern kom med i den klubben först på upploppet, men nu är det för sent. Den svenska regeringen har lärt sig att man inte skall vika ner sig. Och det är just efter att man slutat kräla i stoftet som det verkar ha lossnat. Ja, det och påtryckningar från Förenta staterna och föranstaltningar om att få köpa en modernare variant av stridsflygplanet F-16.

Men om vi tycker det varit pinsamt som svenskar att falla undan så är den store förloraren ändå Erdogan och Turkiet, vars anseende och respekt från omvärlden knappast höjts med det här spektaklet, i synnerhet hos landets nominella allierade. Likadant, om inte värre, är det för Orbán, som är en betydligt sämre basarhandlare än Erdogan.

Det är möjligt att han insett det nu på upploppet. Från att för bara några dagar sedan inbjudit statsminister Ulf Kristersson (M) till "förhandlingar" så sägs det nu bara röra sig om en dialog. Utrikesminister Tobias Billström (M) var också snabb med att säga att gällande Nato finns det inget att förhandla om. Orbán har också gjort klart att han stödjer ett svenskt medlemskap.

Nu har Kristersson sagt att han gärna träffar Orbán för samtal. Men han får på inga villkor åka till Budapest med mössan i hand. Det måste vara slut på fjäsket nu. Det räcker gott om de ses i Bryssel på EU-toppmötet där nästa vecka. För visst finns det saker att prata om, som Ungerns kommande ordförandeskap i EU, och hur man kan samarbeta som allierade och partner i Nato.

Intressant nog så har både Kristersson och Billström i sina kommentarer nämnt det faktum att Ungern sedan flera år leasar 14 stycken JAS 39 Gripen-plan. Den underförstådda signalen är att "det vore ju synd om vi vore tvungna att säga upp avtalet, men nu är det så att de behövs hemma i Sverige eftersom säkerhetsläget försämrats, eller kanske rent av i Ukraina." Även Sverige kan maktspela.

Det ungerska parlamentet har vinteruppehåll nu fram till den 26 februari, men kan kallas in i förtid vid behov. Det borde Orbán nu göra för att om möjligt snygga till sitt redan skamfilade anseende en smula. Då kan Sverige bli medlem mycket snart och lagom till Natos försvarsministermöte 14-15 februari, då värmlänningen Pål Jonson (M) för första gången kan representera Sverige som fullvärdig medlem.