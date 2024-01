Värmlänning bakom Årets deckare: ”Äntligen få ta emot ett förstapris”

Årets roman - Atlas, historien om Pa Salt av Harry Whittaker och Lucinda Riley

Årets deckare - Slutet var bara början av Anders Nilsson

Årets feelgood - Au Revoir Agneta av Emma Hamberg

Årets facklitterära bok - Jag har testat allt av David Haroun

Årets kokbok - Underbara vinter av Clara Lidström

Årets barnbok 0-6 år - Lilla Adelina mina första tecken av Linda Wenthe

Årets barnbok 6-12 år - Förrädaren, Skurkarnas skurk av I Just Want To Be Cool

Årets ungdomsbok - De tar allt ifrån mig av Linda Jones

Årets debut - Jävla Karlar av Andrev Walden