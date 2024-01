Tobias, 17, hyllas – har blivit tv-kamerornas favorit: ”Kärlek till FBK”

Han kallas ”Facklan i klacken” på Twitter, och scrollar du i ett FBK-flöde just nu lär du se honom.

17-åringen hyllas för de starka känslor han levde ut på ståplatsläktaren i Löfbergs Arena, som fångades av tv-kamerorna.

– Jag tänker inte så mycket, det händer bara, säger Tobias Sjöberg.

Ser du FBK-matcher på tv har du säkert sett Tobias Sjöberg. Han går genom rutan, kan man säga. Känslorna är många och starka när 17-åringen ser matcherna från ståplatsläktaren, och nu har han blivit viral.

I skrivande stund har det senaste klippet på Tobias Sjöberg – eller ”Facklan i klacken” som han heter på Twitter – en bra bit över 200 000 visningar.

I videosnutten, som kommer från TV4-sändningen mellan Färjestad och Timrå, kan man se Tobias skrika mot isen.

Färjestad vacklade, svajade, kalla det vad ni vill.

Men Tobias, han öste på.

Och hans passion och inlevelse har fått enorm respons. Redan efter Färjestads förlust började Tobias Sjöbergs telefon leva sitt eget liv och hyllningarna fortsätter att välla in.

– Ja, det har blivit viralt kan man säga, säger 17-åringen när vi pratar med honom mellan lektionerna i skolan på onsdagen.

Vem är han då? En 17-årig kille som bor på Färjestad, går på Sundsta Älvkulle-gymnasiet, och som ser matcherna från ståplatsläktaren tillsammans med kompisen Lucas (till vänster om Tobias i klippet).

– Jag spelade hockey när jag var yngre, och började gå på hockey när jag började gymnasiet egentligen, säger han. Min kompis Lucas sa ”häng på” och nu är vi där så ofta vi kan.

Lucas och Tobias står alltid på ståplatsläktaren, och under matcherna tar känslorna över.

– Det är en kärlek till laget, till FBK, förklarar Tobias. Jag älskar när det är drag, när man får energi var man än är i arenan. När man skriker så som jag gör, ja jag tänker inte till så mycket. Det händer bara.

”Fortsätt skrika!”

Under FBK:s förlustmatch mot Timrå blev Jérémy Groleau skickad av isen med matchstraff, och då zoomade tv-kamerorna in Tobias i klacken. Klippet delades av en Brynässupporter under kvällen, och efter det har notiserna från Twitterappen varit många.

– Jag har inte fått så många kommentarer i skolan, men det har kommit mycket på Twitter.

Är du känd annars? Vet folk vem du är?

– Nej, det skulle jag inte säga, jag känner lite folk på ståplats. Och de som står runt mig vet att jag brukar stå där, vi står alltid på samma ställe. Men jag har förstått att jag brukar zoomas in på matcherna och har fått höra flera gånger ”du är ju med konstant”. Det händer att lärare kommer fram och säger det när de kollat på matcherna på tv:n.

Vad har du fått för respons efter att klippet blivit viralt?

– Fortsätt ha energin du har, sprid det vidare. Fortsätt skrika. Ungefär så.

Och du har inga planer på att göra något annat, tänker jag?

– Nej, verkligen inte, skrattar Tobias. Det ger så mycket, att stå där och kolla på matcherna.

”Tror stenhårt på det”

Känslorna som levdes ut under Timråmatchen var av förståeliga skäl besvikelse och frustration.

– Ja, det var väldigt frustrerande. Man kommer dit med förhoppningar att det ska bli bra, sen blev det inte så. Man dog ut lite och kände ”nej, jag har ingen energi att skrika”. Men alla runt omkring på ståplats är kvar och supportar klubben, och då får jag också göra det.

Vad säger du om Färjestad just nu?

– Vi är i en dipp, men som många av oss som ser matcherna pratat om, det är bättre att den kommer nu än senare på säsongen. Förhoppningsvis kan vi komma tillbaka till så som det såg ut i början säsongen. Jag tror stenhårt på det.

Slutligen, ditt namn på Twitter, ”Facklan i klacken”, var kommer det ifrån?

– Det är mitt hår. Det lyser upp, säger Tobias med ett skratt.