Ni deltog inte i medlingen, ni lämnar förhandlingsbordet och ni väljer rättstvist. Med ett enda syfte; trycka upp hyreshöjningarna ytterligare, skriver Helena Frisk.

Öppet brev från Hyresgästföreningen till ledningen av Fastighetsägarna GFR

Tidigare i veckan skickade vi ett brev till era medlemsföretag i Karlstad. Vi uppmanar där att ta en direktkontakt med oss och om det vore av intresse, sluta en överenskommelse om hyresnivåerna för 2024. Vi känner oss tvingade till detta när deras ombudsorganisation inte tar sitt ansvar för förhandlingarna.

Det var med stor förvåning och viss besvikelse vi fick meddelande strax innan jul att Fastighetsägarna GFR hade lämnat in förhandlingarna av hyror i Karlstad till skiljeman. Innan dess hade ni, Fastighetsägarna, begärt in medling i förhandlingen. Från vår sida såg vi fram emot medlingsprocessen för att nå en överenskommelse och förberedde oss för att delta med all kraft i det arbetet. Döm av vår förvåning när Fastighetsägarna valde att innan processen ens inletts i stället skickade ärendet till skiljeman.

Två tredjedelar av lägenheterna i Karlstad är redan förhandlade, och det markerar vilken nivå som är skälig för kostnadstäckning 2024. Det är höga hyreshöjningar vi talar om, som drabbar hyresgäster som redan har det tufft. Hyresgästerna har inte en tid bakom sig med goda tider och stora vinster, såsom fastighetsägarna har.

Nu väljer Fastighetsägarna GFR konflikt. Ni deltog inte i medlingen, ni lämnar förhandlingsbordet och ni väljer rättstvist. Med ett enda syfte; trycka upp hyreshöjningarna ytterligare. Är det ett rimligt och anständigt agerande? På vilket sätt kan Fastighetsägarnas medlemsföretag motivera inför sina hyresgäster att de ska få ännu högre hyreshöjningar än sina grannar och ska verkligen den nya funktionen med skiljeman användas på det här sättet?

Vi har de senaste åren arbetat intensivt med trepartsöverenskommelsen med målet att hitta en fungerande modell för både allmännyttor och privata fastighetsägarna. Alla tre parter på bostadsmarknaden har deltagit konstruktivt, vi har alla gett och tagit i den processen. Ni i Fastighetsägarna har länge sagt att ni velat stå på egna ben i förhandlingarna. För att kunna göra det krävs att ni tar ansvar för förhandlingarna, står för uppgörelser, vågar gå fram och sluta överenskommelser. Det beteende som ni sjunker ned till nu riskerar att gravt hota det arbetet och utsätter förhandlingssystemet för onödig stress.

Kom tillbaka till förhandlingsbordet, ta samtalen med oss så kan vi tillsammans hitta lösningar som är hållbara både för Karlstads fastighetsägare och hyresgäster.

Helena Frisk

Ordförande, Hyresgästföreningen region Mitt