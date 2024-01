Elin ”Woodie” Skog, 26, om livet som realitykändis: ”Det blev min räddning”

Elin var 19 år gammal när hon gjorde sin debut i realityserien Ex on the Beach.

Det är cirka sju år sedan, och sedan dess har hon fortsatt sin karriär som realityprofil. Hon har även haft en av Sveriges största poddar tillsammans med branschkollegan Josephine Qvist.

– Jag gjorde mycket under det programmet som inte är några av mina stoltaste ögonblick.

Karlskoga Tidning-Kuriren möter Elin ”Woodie” Skog på ett café i Ladugårdsängen i Örebro, där hon nu har bott i lite mindre än tre år. Hon flyttade från sin lägenhet i Karlskoga och menar att hon trivs bra i Örebro, men är öppen för att flytta.

Hon var 19 år gammal när hon gjorde sin tv-debut i realityserien Ex on the Beach efter en tuff höst.

– Jag sökte för att jag var så uttråkad. Det var mitt i natten och tänkte att jag kunde skicka iväg en ansökan till programmet istället för att internetshoppa, men jag trodde aldrig att jag skulle komma med, säger hon och ler.

Efter att hon tagit studenten arbetade hon som reseledare på Zakynthos. Men hon insåg snabbt att det inte var något för henne.

– Det blev inte riktigt som jag trodde, så jag jobbade där en vecka innan jag bestämde mig för att åka hem, berättar hon.

Minnesluckorna i Thailand

Som 19-åring, som precis fått smaka på friheten efter gymnasiet, ville hon resa och festa.

– Efter den veckan som reseledare åkte jag till Thailand där jag arbetade mer med event och fester, vilket var precis det jag ville.

Lyckan var tyvärr bara tillfällig och snart därefter kom verkligheten ikapp, och hon insåg att hon egentligen inte mådde så bra som allting verkade.

– Till slut blev det mycket fest och väldigt mycket alkohol. Jag drack så mycket så att jag fick minnesluckor och kroppen tog en hel del stryk.

Elins tre katter är en stor del av hennes liv. Foto: Kajsa Juslin

Elin berättar att hon tidigare har lidit av ätstörningar, som också påverkade hennes psykiska hälsa under den tiden.

– Jag mådde så dåligt att jag till slut fick jag en panikångestattack och jag trodde att jag skulle dö.

Strax efter det fick hon samtalet hon inte visste att hon väntade på.

– Produktionen ringde mig och frågade hur snabbt jag kunde vara på plats. Och jag tvekade lite men då sa mamma att “ åker du inte så kommer jag att behöva höra att du ångrar dig i flera år”.

En räddning

Tio dagar senare satt hon ensam på ett flygplan på vägen till Mauritius där programmet spelades in.

– På ett sätt blev det en räddning för mig där och då. Jag tror ändå att det var rätt beslut för mig där och då, även fast jag nu i efterhand kan tänka att det kanske inte var det jag verkligen behövde. Men jag ångrar inget, säger hon.

När hon väl var framme vid inspelningen började nerverna komma.

– Jag vet inte hur jag vågade. Jag hade aldrig vågat göra det idag, säger hon och skrattar.

Under hennes första dagar under inspelningen började hon tvivla på sitt beslut, men efter ungefär en vecka var hon som en i gänget.

– Eftersom jag kom in några veckor efter att inspelningen hade startat så var alla väldigt tajta med varandra, och efter tre dagar ville jag åka hem, säger hon.

Som ung hade hon svårt att kontrollera alkoholen, vilket påverkade hennes mentala hälsa. Foto: Kajsa Juslin

Festandet började och återigen drack hon tills hon inte längre kunde minnas.

– Jag gjorde mycket under det programmet som inte är några av mina stoltaste ögonblick, men under åren har jag blivit medietränad och har mer kontroll på alkoholen, berättar hon.

Utan filter

Hon har sedan dess arbetat med flera program, såsom Love Island, Middag med mitt ex, Good Luck Guys och ytterligare 3 säsonger av Ex on the Beach och Hide and Seek, och har efter hennes deltagande byggt en karriär som realitykändis och influenser.

– När jag var yngre hade jag inget filter, men idag bryr jag mig mer om vad andra tycker och tänker om mig och sedan cancel-kulturen började så har man blivit försiktigare med vad man säger.

Hon har även tillsammans med branchkollegan Josephine Qvist haft en av Sveriges största poddar, Sweet but psycho, som blev nominerad till Årets podd år 2020, 2021 och 2022 innan de i slutet av november valde att lägga ned podden.

Tillsammans ha de också haft två livepoddar.

– Vi pratade ju om allt i den podden, verkligen allt. Det var jätteroligt, men jag som är lite privatare av mig kunde tycka att det var jobbigt att dela så mycket av mitt privatliv och det gjorde mig nog lite avskräckt från att dela för mycket om mig själv, säger hon.

Efter flera år inom reality-branchen kan hon konstatera att hon har haft som roligast under inspelningarna av Ex on the Beach och den största utmaningen var Good luck guys.

– Jag lärde mig så mycket om mig själv, berättar hon.

För tre år sedan flyttade hon från Karlskoga till Örebro, men skulle kunna tänka sig att flytta till Göteborg och Oslo. Foto: Kajsa Juslin

Trots hennes många år som realityprofil, berättar hon att hon aldrig tidigare haft en tanke på att bli en offentlig person.

– Jag har tagit livet lite som det kommer, men jag har alltid vetat att jag ville resa och undvika att ha ett 7-16 jobb.

Hon är idag som mest aktiv på Tiktok och Instagram, där hon har 150 000 följare, där publicerar hon oftast inlägg från drömlika resmål, från programinspelningar och samarbeten. De är också hennes främsta inkomster i dagsläget.

I hennes bildflöde på Instagram visas hon alltid glad och är sällan allt för personlig i sina inlägg.

– Jag uttrycker sällan mina egna åsikter för att öppna upp för diskussioner, och jag tycker om att vara privat med vad som händer i mitt liv utöver det jag lägger på mina kanaler. Jag vill att min plattform ska vara trygg, glad och en säker plats.

Många av hennes följare är unga tjejer som ser Elin som en stor förebild.

Hur ser du dig själv som förebild?

– Jag tycker inte att jag är tillräckligt öppen för att vara någons förebild. Jag gör min grej och om det finns de som tycker om det och ser upp till mig för det så är ju det såklart jätteroligt, säger Elin och ler.

”Blivit lite ensamt”

Men efter sju år börjar hon känna att det kanske är dags att gå vidare när det kommer till arbetslivet.

– Jag börjar känna att det har blivit lite ensamt, och efter så många år tar det en del på psyket. Det är ett lyxproblem men eftersom man inte har kollegor på samma sätt, samtidigt som man gör det mesta hemifrån, så upplever jag att jag har blivit lite introvert. Jag tror också att det är väldigt viktigt att ha rutiner, och det har jag inte riktigt i dagsläget. 2024 blir året som jag kommer att ta tag i det.

Ett program hon aldrig skulle ställa upp i är Robinson. Foto: Kajsa Juslin

Elin berättar att hon alltid har strävat efter att hitta kärlek och att det har varit en stor anledning till varför hon har deltagit i programmen. Nu berättar hon att hon äntligen har hittat den.

– Jag har träffat en kille sedan i våras och vi blev exklusiva i augusti. Vi känner inte att vi behöver rusa in i det och vi båda vill ta det lite lugnt. Vi vill att allt ska klaffa innan vi går all in, och jag vill verkligen att det ska hålla.

Men trots att kärleken är funnen, finns det en hel del program som Elin skulle kunna se sig själv i.

– Jag har alltid sagt att det hade varit roligt att vara med i Let’s Dance och Fångarna på fortet. Jag förstår inte varför de inte har ringt mig, säger hon och skrattar.