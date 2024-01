Sättet Färjestad startade matchen på ikväll väcker många, många frågor. Att ett lag kommer ut så, inför sin hemmapublik, är under all kritik.

Det skriver NWT:s Solveig Voyce efter Färjestads förlust mot Timrå.

Färjestad kom till spel ikväll med önskan att bryta en trend. Sedan strax efter jul har man förlorat varannan match och vunnit varannan, så en jämnhet stod högst upp på Tomas Mitells önskelista. Och har stått ett bra tag, skall sägas.

Men där i toppen av hans anteckningar fanns också ett hopp om ett lag som kommer ut och kör.

För det har vi förstått nu, klart och tydligt.

Kör du inte, spelar du inte.

Marcus Nilsson var satt som extraforward för andra matchen i rad. Michael Lindqvist i fjärdekedjan och Mattias Göransson fick åter se matchen från läktaren.

Efter lördagsmatchen var känslan hos de flesta att Mitells drag, att skicka tydliga signaler till kärnspelarna, var modigt. Att bänka en av de som varit stommen i lagbygget, inte bara i powerplay utan över huvud taget, det skakade om.

Jag tror knappast att Mitell kastat blomblad omkring sig under sina år i Färjestads omklädningsrum, men det här var första gången vi sett en så tydlig markering utåt - som alla även utanför Löfbergs väggar kunde se.

Mina, och kanske andras, funderingar inför kvällen var hur gruppen påverkas av de tuffare laguttagningarna.

För det här har inte kommit plötsligt nu, den senaste veckan. Att bänka ”Lilliz” och skaka om laget, det kom egentligen inte som en blixt från klar himmel. Varningsflaggorna har funnits där.

För tre veckor sedan när vi pratade med Mitell efter Frölundaförlusten sa han såhär när vi samtalade om hans eget ledarskap.

”Man kommer till en punkt där man behöver markera mer tydligt, så att både laget och media och fans blir såhär ”oj, vad händer nu?”. Helst vill man inte komma dit, man vill inte ha spelare som åker runt och är livrädda och känner att man kramar klubbor och bara kämpar. Men man måste börja i den änden. Så vi jobbar på, och försöker att få det att bli successivt bättre utan att behöva ta till det drastiska. Men man kommer till en punkt där vi behöver göra något för att få effekt”.

Och nu har Mitell kommit dit. Han, liksom väldigt många supportrar, har slitits mellan hopp och förtvivlan.

Och efter varje gång Mitell har varit tydlig och tuff i sina intervjuer efter sämre prestationer har han fått respons, han har stått på presskonferenser och träningar efter segrar och varit nöjd över lagets respons.

Men nu? Vad ska man tro?

Inledningen av matchen ikväll bjöd på fler frågor än svar om vilket FBK det är vi ser. För jämnheten, den finns inte. Att komma ut så som Färjestad gjorde, och släppa in 0-3 på 20 minuter är under all kritik.

Jag kan förstå att Mitells höjda ton och tuffare signaler har skakat om laget rejält. Att det kanske på sina håll tänks lite för mycket, att klubban kramas lite hårdare.

Men det kan inte komma som en överraskning att någonting behövde hända. För om man tjatar tillräckligt många gånger och ingenting händer tappar man sin trovärdighet. Då är allt bara tomma ord, ”bara snack - ingen verkstad”.

Jag skrev i min förra krönika att Färjestads svacka inte är lika alarmerande som Örebros, och det står jag fast vid. Men harmoni, någon sådan ser jag inte.

Jag ser ett ojämnt lag, som trots ”friskt” spelarmaterial svajar otroligt mycket i sina prestationer.

Var allt uselt då? Nej. Andra perioden var bättre.

Där fanns hungern, känslorna, det tuffare spelet.

Tredje? Okej.

Det är bara anmärkningsvärt att det skulle behövas 0-3 i baken innan Färjestad började spela.

Och frågan är – vad ska Mitell hitta på nu?

Kvällens...

... eller morgonens? Jérémy Groleau fick matchstraff för en huvudtackling på Anton Lander i den andra perioden. Det skulle inte förvåna mig om en anmälan till disciplinnämnden trillar in på den.

... budskap. Lucas Forsell bänkades efter en mindre lyckad insats vid Timrås 2-0-mål. Marcus Nilsson och Michael Lindqvist flyttades in i laget och uppåt i kedjorna. Och duon tog chansen, båda körde på riktigt bra, något annat kan man inte säga. Ett tydligt budskap från Nilsson och Lindqvist - vi vill spela.