700 liter smältvatten rann rakt in på fritidsgården: ”Gôrmycket vatten”

Rikliga mängder snö och is smälter just nu bort på Kristinehamns gator och torg. Det blir blött, riktigt blött.

Under måndagen möttes personalen på KFUM:s fritidsgård av en mindre trevlig överraskning.

– Vi hade 700 liter vatten på golvet, säger Linda Källstrand.

Det var smältvatten från trottoaren och taket som hade letat sig in i lokalen som ligger något under gatunivå.

Linda Källstrand har varit med om att vatten har runnit in i fritidsgårdens lokaler tidigare, dock inte i samma omfattning, och fick onda aningar under helgen när iskylan ersattes av mildväder.

– Jag sa till mina kollegor att vi får nog gå dit och kolla och mycket riktigt, vi möttes av vatten. Gôrmycket vatten!

När man kommer till jobbet och blir blöt om fötterna är det ofta inget gott tecken. Särskilt inte om man jobbar inomhus på en fritidsgård. Foto: KFUM Kristinehamn

”Allt” var blött: mattor, stolar, bord, bokhyllor...

– Vi har ju inga resurser att ta hand om så mycket vatten så vi fick ringa in en vaktmästare. Han sög upp det mesta vattnet med en industridammsugare. Nu står allt på tork här. Det var ju många grejer som hade stått i vatten sedan i söndags. Det hade sugits in ordentligt, så om något blivit förstört är lite för tidigt att säga, säger Linda Källstrand.

Nu har man placerat sandsäckar utanför dörren för att försöka att förhindra att all den snö och is som fortfarande finns kvar ute på gatan tar sig in i lokalen i smält form.

– Vi är rätt utsatta eftersom vår lokal ligger som den gör.

Översvämning hos KFUM i Kristinehamn. Foto: KFUM Kristinehamn

Linda Källstrand och hennes kollega Rickard Muge grottar dock inte ner sig utan gör som man gjorde under pandemin: ställer om istället för att ställa in.

– Vi kommer att vara på badhuset och på bowlingen och kommer även att ha ett samarbete med kommunens fritidsgårdar under veckan, så det kommer att finnas trygga aktiviteter för alla ungdomar som vanligt. Vi är bra på att ställa om, lovar de.

Rickard Muge säger:

– Vi får se det som en möjlighet till miljöombyte helt enkelt.

Just nu är det lite lågsäsong för fritidsgården, men en bra kväll kan det fortfarande komma över 50 ungdomar.

