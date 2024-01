Linus Gårdfeldt ser poesin lyfta: ”Känns som att det är någonting på gång”

När Linus Gårdfeldt bjuder in till en mycket speciell plats i kanten av Vänern blir det både brötigt och bösigt, men också vackert.

– Det mesta som händer i boken är helt påhittat, men det är någonting i själva stämningen som jag tänker är sant, säger han.

Den 30 januari släpps hans nya diktsamling Brorsan, Krabban och Lädret.

Brötigt och bösigt, ja.

Värmlänningen Linus Gårdfeldt förbehåller sig rätten att blanda in värmländska ord och uttryck i sin poesi.

– Det har varit kul. Det förekommer ganska mycket värmländsk dialekt i boken och det är också en dialekt som ibland glider över till något som nästan inte är språk. Det är som att språket löses upp och bara blir ljud, säger han.

En fantasi

Platsen som allt kretsar kring i boken ligger också i Värmland, i kanten av Vänern.

– Platsen har sin grund i en faktisk plats som jag själv befunnit mig på i många år, men sen har den platsen helt och hållet fiktionaliserats, och alla människorna också. Det är en på många sätt en fantasi utifrån den här platsen. Det mesta som händer i boken är helt påhittat, men det är någonting i själva stämningen som jag tänker är sant, säger Linus Gårdfeldt.

Igenkänning

Förlaget beskriver boken som ”en landsbygdssång”, som handlar om ”förgängligheten och festen, om platsens historia, skönhet och fulhet”. Alla som varit i en exempelvis värmländsk by kan känna igen sig.

Linus Gårdfeldt hittade in i poesin via musiken. ”Jag startade ett band väldigt tidigt med några kompisar, vi tecknade och vi skrev och ritade serier”. Att skriva texter till bandet gled över till att texterna i sig kändes viktigare. Idag jobbar han som författare och som universitetslärare i skrivande. Foto: Lena Richardson

– Jag tänker att det är en ganska allmän plats. Det är en plats bortom allfarvägarna, men som finns på landsbygden mycket, med närhet till bruksmiljöer. Motsvarande plats finns på andra ställen och inte bara i Värmland; den finns på massor av ställen, säger Linus Gårdfeldt.

Och vad kan du berätta om platsen du inspirerades av?

– Det är en plats jag varit på mycket där släkt och familj och vänner har samlats, en plats som betytt mycket för mig på många sätt och det hände ofta väldigt märkliga saker där. Vissa platser kan utveckla en egen mytologi efter ett tag. Det finns skrönor och berättelser om folk och det händer saker och det pratas om folk och det kan vara ganska brötigt och bösigt, men det finns också något slags stor kärleksfullhet och öppenhet i det där.

Sakerna som pågår

Läsaren får följa med på fester och huggormsjakt, reflektera över en rostande traktor såväl som ett sjökort ritat av ett fyllo. Det är röjande fest och filosofi – både stökigt och vackert. Den dubbelheten är viktig, tycker författaren.

Är landsbygdssången en hyllningssång?

– Det är både och. Det är så lätt att man hamnar i att saker ska vara antingen eller nånting. Jag tänker att landsbygden precis som storstaden har en massa fördelar och en massa nackdelar och att alla de sakerna pågår samtidigt.

Fröding möter Morran och Tobias

I denna miljö huserar ett stort, illustert persongalleri. Där finns titelns Brorsan, Krabban och Lädret, men också Bröd-Jon, Fyllot, Spöket, Lök-Emma med flera.

Det känns som en nutida variant av Frödings Det var dans bort i vägen – och i vissa partier, där berusningsgraden stigit, som att Fröding möter Morran och Tobias.

Linus Gårdfeldts nya bok kommer på Albert Bonniers förlag den 30 januari. Det är hans femte på samma förlag; den förra kom 2019.

I centrum står Brorsan, ”som sjunger och dansar och bjuder in till fest”, beskriver Linus Gårdfeldt. I boken varvar han Brorsans egenartade sånger med mer berättande partier.

Språket förändras i växlingarna.

– Hela boken jobbar ganska mycket med rytm och rim och klang, men de här sångerna kanske är ännu mer strikt rytmiserade i en tydlig form, säger han.

Ja, där rimmar du mycket; det trodde jag var lite ute inom poesin?

– Det finns poeter som arbetar med rim, men absolut har det inte under de senaste 60-70 åren inte varit huvudfåran, utan den fria versen tog över efter de mer traditionellt bundna versmåtten. Fast under den tiden har det funnits många poeter också som arbetat med rim eller bundna former. Det har varit kul att jobba med, säger han.

Frödings mörker och känsla

TV-serien Morran och Tobias hör inte till författarens inspirationskällor visar det sig, men Frödingdoften är medveten. Fröding är en av de äldre poeter han läst mer av på senare år.

– Jag har faktiskt inte läst honom så mycket tidigare, men för några år sedan började jag läsa honom mer och uppskattade det väldigt mycket. Det finns ett stort mörker i Frödings texter också, men han har en fin känsla för språkets musikaliska kvaliteter.

” Vi finns här en stund och sedan försvinner vi. Vad gör vi med den här tiden och med varandra? Det finns en existentiell tematik som är genomgående i boken. — Linus Gårdfeldt

Linus Gårdfeldt är uppvuxen i Kristinehamn och har sommarstuga i Brunskog. Bådadera är klassisk Frödingmark, men som poet känner han inget särskilt inför att vara en poet i just Frödings landskap.

Den fina kontinuiteten

– Det spelar liksom ingen roll för mig. Jag tänker snarare att det finns något fint med att det har funnits människor som har arbetat noggrant med språk genom historien. Utan att jämföra sig med dem i övrigt, så är det ett arbete som pågår över tid och inte bara under de senaste hundra åren utan ännu längre tillbaka i tiden, ända tillbaka till grottmålningarna. Man är här, existerar en liten stund och så försöker man säga någonting om det och så har folk försökt det i alla tider, mer eller mindre framgångsrikt. Det är något med själva aktiviteten att försöka säga något om något!

I boken påminner han om förgängligheten.

– Vi finns här en stund och sedan försvinner vi. Vad gör vi med den här tiden och med varandra? Det finns en existentiell tematik som är genomgående i boken. Det handlar också om tid och vad som lämnar spår i den här tillvaron.

Ökat intresse för poesi

Genom sina försök att sätta ord på de stora frågorna blir poeterna kanske också ett skrå som fler vänder sig till, i dessa mörka tider.

”Det kan vara brötigt och bösigt, men det vackra finns där också. Det vackra finns, ömheten finns”, säger Linus Gårdfeldt om platsen och händelserna i blixtbelysning han målar upp i sin nya diktsamling. Foto: Lena Richardson

– Poesin har under många år varit en ganska smal genre, som läsaren kanske har lite svårt att hitta till. Jag tycker det känns som att det är någonting på gång. Någonting håller på att förändras. Det finns ett ökat intresse för poesi och poesiformen. Jag tänker också att det är en form som passar ganska bra idag.

En diktsamling, konstaterar han, kan man läsa ganska snabbt rakt igenom, men också återvända till gång på gång. Man kan även läsa ett enda stycke i boken och få ut något av det också.

”Oerhört fascinerande”

Linus Gårdfeldt har förstås noterat nyheten att ”Vad är lyrik” var en av de mest googlade fraserna under 2023.

– Det är oerhört fascinerande. Svenska folket googlar ”Vad är lyrik”! Uppenbarligen finns det ett stort intresse.

Och du... vad är lyrik?

– Hmm... ett språk som avviker från vardagsspråket genom att betona språkets rytmiska, klangliga, musikaliska kvaliteter eller sätta strålkastarljuset på mer formella aspekter av språk.

Och om ditt känsloliv skulle svara på frågan?

– Det är ofta texter som försöker säga någonting om de stora sakerna som vi alla har gemensamt. Existentiella saker, frågan om vilka vi är och vad vi gör här och varför och livet och döden och kärleken. Det är texter som ofta med noggrannhet och koncentration försöker säga något viktigt. Det är inte för inte som de flesta dödsannonser har en liten dikt, att dikt läses på begravningar och bröllop, att folk kanske hittar till lyriken under perioder då de vill hitta någonting.