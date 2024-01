Dragplåstret på countryfestivalen sjunger på värmländska: ”Mer personligt”

I sina countrylåtar har Erika Jonsson från Kil hyllat både Värmland och föräldrarna, sjungit om adhd och kärlekstrassel.

Nu är hon dragplåstret på countryfestivalen Indoor Rockin’ Roots Festival i Karlstad.

När NWT når Erika Jonsson sitter hon i lastbilen. Femåriga dottern Helly sitter bredvid och sjunger. Som lastbilschaufför får Erika Jonsson dansa efter vädermakterna pipa – hon berättar att lasten fryser fast ibland och vill inte släppa flaket när minusgraderna klättrar neråt och just idag ligger det som en hav av regn- och smältvatten på motorvägen där hon susar fram.

– Det är bara att anpassa sig, konstaterar hon krasst och lämnar vädret för att i stället börja prata om sina senaste låtar.

– Jag skrev dem utan att ha någon direkt tanke. Kanske att de låter annorlunda mot det jag har gjort tidigare, för nu hade jag inte bestämt hur det ska låta på förhand. Det fick mer bli som det blev.

På de två senaste singlarna – ”Ligger med nån annan” och ”Ta mig härifrån” – har Erika Jonsson åter börjat sjunga på kurvig värmländska. Hon känner sig allt mer trygg i rollen som låtskrivare och artist och den värmländska dialekten har blivit ett sätt att göra musiken mer ärlig och personlig.

– Med ”Ligger med nån annan” har jag breddat min publik. Den är frispråkig och direkt. Jag har inte smusslat med en massa fina ord, den är rak, säger hon.

– Det blev värmländska när jag bara körde på utan att tänka efter för mycket. Orden som kändes rätt fick komma med.

Hon skrattar och berättar att hennes producent kommenterade några av meningarna som ”väl värmländska” under inspelningen.

– Skit samma om det blev för brett! Det är ju så jag pratar, då får det höras när jag sjunger också. Tidigare har jag lagt så mycket prestige i det där, kämpat för att vara kreddig. Nu har jag blivit äldre och lämnat det där bakom mig. Jag går min egen väg nu på ett annat sätt än tidigare. Det finns ju bara en som är som jag, det är lika bra att vara jag fullt ut.

Erika Jonsson har sjungit på både svenska och engelska under sin karriär. Nu skriver hon låtar till sitt femte album. Foto: Pressbild

Hon skriver låtar till ett kommande album och beskriver låtarna som mer ärliga och råare än tidigare.

– Att vara kreddig för att få storstaden att gilla en, det känns ointressant. Det är när jag är 100 procent mig själv som jag sticker ut. När jag sjunger om mitt jobb med lastbilen tycker många att det är supercoolt. Och det låter bättre för mig att sjunga ”Jag kör lastbil från sju till fem” än typ ”I’m truckin’ all day”. Det blir mer sant.

Erika Jonsson tillsammans med sitt band. Foto: Privat

”Värmland är Sveriges Nashville”

Det blir hennes första uppträdande på den årligen återkommande Indoor Rockin’ Roots Festival. Tvådagarsfestivalen arrangeras av Best Western Gustaf Fröding och föreningen Lonesome Drifters R-N-R Club och utöver Eriks Jonsson och hennes band spelar bland andra Duke & The Ramblers och Ingrid & The Rhythm Boys. Country blandas med rockabilly och annan musik som doppar tårna i amerikansk rootsmusik.

– För mig känns Värmland som Sveriges Nashville. Typ. När folk undrar vart jag kommer ifrån säger de ”jamen såklart, country är ju Värmland” när jag svarar.

Indoor Rockin’ Roots Festival arrangeras på Best Western Gustaf Fröding 26 - 27 januari.