Många anmälningar mot snöröjningen – skador på staket och häckar

Snöröjningen i Karlstads kommun har en riktigt tuff vinter. De många snöfallen gör det svårt att få undan all snö.

Nu har dessutom ett antal fastighetsägare börjat lämna in anmälningar om skador på staket, murar och häckar i samband med plogning.

Förstörda häckar, krossade staket, sönderkörd stenmur och brevlådor som träffats av plogen.

Det är några av anmälningarna mot Karlstads kommun som har kommit in den senaste tiden. Ett antal fastighetsägare från skilda stadsdelar i Karlstad är upprörda över hur snöplogningen har gått till och kräver nu ersättning för förstörd egendom.

”Vi kräver 3 100 kronor för att snöröjaren förstörde vår nyplanterade häck”, skriver en familj.

Kräver 12 000 kronor

”Vid snöröjning av vår gatan har man kört in i vårt staket och krossat/kört av staketet”, skriver en annan familj som begär 12 000 kronor för det.

”Plogbilen har helt enkelt chansat vad som gömde sig under snön, åkt upp på trottoaren rakt in i vår stenmur och plöjt upp all snö över vår häck, berättar en annan villaägare som vill ha ersättning för det inträffade.

”Vid skottningen förstördes taket och armaturen på kyrkans anslagstavla. Föraren gick ut och kastade det trasiga in i kyrkans trädgård”, skriver Skårekyrkan i en anmälan till Karlstads kommun och begär 2 000 kronor i ersättning.

”Försöker undvika”

Adam Pettersson är trafikingenjör på kommunen och ansvarig för snöröjningen. Han är inte överraskad över att det nu kommer in anmälningar från fastighetsägare om skador.

– Nej, det är ganska vanligt under vintrar som den här med mycket snö. Vi försöker på alla sätt undvika att det ska uppstå skador, men trots det så inträffar det tyvärr ibland en del händelser.

– Vi får ta emot en del samtal från personer kring detta och samtidigt får vi in anmälningar. I samband med det gör kommunen bedömningar av skadorna och vilka som vi anser har rätt till ersättning.

– Eventuell ersättning kan komma från olika håll eftersom som det både är vi och olika entreprenörer som snöröjer, säger Adam Pettersson.

”Har också ett ansvar”

Han berättar att de som upplever att de drabbats av skador i samband med snöröjningen kan gå in på Karlstads kommuns hemsida och där fylla i ett formulär om vad som har hänt samt kontaktuppgifter.

– Samtidigt har fastighetsägarna också ett ansvar. Växter och träd ska planteras så att de inte sticker ut utanför tomterna och om man har en trottoar utanför sitt hus ska den snöröjas och halkbekämpas. Det är det inte alla som känner till, även om det är något vi informerar om, säger Adam Pettersson.