Det råder ishalka i stora delar länet under måndagsmorgonen. Skoltrafiken påverkas hårt och ett stort antal avgångar har ställts in. I Karlstad har all skoltrafik ställts in under morgonen.

Även bussar i Arvika, Kristinehamn och Storfors påverkas enligt Värmlandstrafik. Alla skolbussturer har ställts in i Karlstad under morgonen. Kommunen skriver på sin hemsida att man återkommer med information om eftermiddagens turer.

Det råder dessutom stora störningar både för regionbussarna samt stadstrafiken i Karlstad med förseningar och inställda avgångar.

SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i delar av länet. Varningen gäller fram till 09-tiden. Även en gul varning för snö och frisk vind gäller fram tills klockan 11.