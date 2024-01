Tre av hennes arbeten visade sig vara fulla av plagiat.

Hon bad om ursäkt för fusket men blev avstängd i tolv veckor – det högsta straffet för året.

Kvinnan är en av de 87 studenter som stängdes av under 2023 vid Karlstads universitetet.

Fusket på Karlstads universitet ökar igen. Det nådde höga nivåer under pandemin – när alla studier periodvis tvingades genomföras på distans – men sjönk därefter.

Men under 2023 ökade det igen. Totalt delades det ut 87 avstängningsbeslut under året, vilket är 14 fler än under 2022. Antalet anmälningar ökade likaså.

Varför det har ökat är svårt att svara på, enligt Dan Guttke, biträdande universitetsdirektör vid Karlstads universitet.

Men en förklaring skulle kunna vara de nya AI-verktygen som kom under året, vilket också gjort att anmälningar om misstänkt fusk kopplat till AI har ökat.

– Utan att säga exakt så är det mycket som pekar på det, säger Dan Guttke.

Under året fälldes också de första AI-fuskarna vid universitetet, genom en kupp som ett par lärare låg bakom.

De lyckades fånga åtta studenter som fuskade med hjälp av AI genom att gömma instruktioner i en examination i kurs i kodning, omöjliga att se med blotta ögat. Men kopierades texten och lades in i ett AI-program löstes även de instruktionerna, som studenterna omöjligt kunde ha sett.

Men överlag är det svårt att bevisa AI-fusk, säger Dan Guttke:

– Till skillnad från plagiatärenden, där det finns tydliga verktyg som bevisar om man använt text, så finns det ingen motsvarighet för att hitta text genererad av AI, så det är utmaning vi har.

Dan Guttke, biträdande universitetsdirektör vid Karlstads universitet. Foto: Viktor Sunnemark

Vanligaste fusket

Blir man som student anmäld till disciplinnämnden på Karlstads universitet riskerar man att antingen varnas eller stängas av om fusket går att bevisa. Leder det till ett avstängningsbeslut handlar det oftast om att man inte får delta i sina studier i ett antal veckor.

Det överlägset mest vanliga fusket är plagiat, följt av fusklappar och otillåtna hjälpmedel.

Den vanligaste ”domen” 2023 var sex veckors avstängning, något som 40 studenter fick.

De som blev avstängda längst under året fick inte delta i sina studier på totalt tolv veckor.

En av dem var en kvinnlig 25-årig student som förekom i tre olika fall under samma sammanträde där alla handlade om plagiat.

Den andra var en manlig student, i 30-årsåldern, som i januari blev avstängd i åtta veckor efter självplagiat och i april blev avstängd på nytt i fyra veckor efter att ha brutit ordningsregler.

De fick högst straff under 2023