Målfest för Skoghall Utv C hemma mot Villastaden U

Det blev en riktig storseger för Skoghall Utv C mot Villastaden U hemma i division 5 Värmland östra herr i innebandy. Matchen slutade 27-6.

– Idag blev det enkelt mot ett Villastaden som ändå inte ger upp. Våra unga spelare visar upp en lekfull innebandy. Extra plus till Hannes Ljung och Lukas Pettersson som öser in poäng, tyckte Skoghall Utv C:s ledare Per Lundström, efter matchen.

Det här innebär att Skoghall Utv C nu har nio segrar i följd i division 5 Värmland östra herr.

Skoghall Utv C tar sig an Vålberg U i nästa match hemma söndag 4 februari 16.30. Villastaden U möter Degerfors U borta lördag 27 januari 15.00.