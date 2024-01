Smakstart för Sverige i Karlstad – slog ärkerivalen

Sveriges bandylandslag fick en smakstart i trenationersturneringen i Karlstad genom seger med 4–3 (2–1) i en jämn match mot ärkerivalen Finland på fredagskvällen.

Precis som 2023 är det Sverige, Finland och Norge som spelar i Tingvalla ishall. Eftersom VM är inställt är det årets största turnering, och det var den moraliska finalen direkt. Norge håller inte samma klass som Sverige och Finland.

– Det var en bra match, säger Boltics sportchef Per-Erik Saikoff, som kunde räkna in cirka 300 betalande, något färre än förhoppningen.

– Jag hade sagt att det varit bra om vi fått 400, men vi får vara nöjda med det. Får se vad som händer under helgen, men det blir nog inte så mycket i de andra matcherna.

I och med att det bara är enkelmöten kan Sverige i princip redan räkna in titeln, med Norge kvar att möta på söndag. Dessförinnan tar sig Finland an Norge under lördagen.

Här kör Sverige och Finland så det ryker i Tingvalla ishall. Foto: FREDRIK KARLSSON

Sverige inledde målskyttet efter knappt fem minuter genom Christoffer Fagerström, Västerås.

Finland kvitterade i mitten av halvleken. Samuli Helavuori prickade rätt efter en hörna.

Bara några minuter senare tog Sverige ledningen igen. Martin Hammarberg, Villa Lidköping, slog till på en högerhörna.

Efter 13 minuter av andra halvlek utökade notoriske måltjuven Christoffer Edlund, Villa Lidköping, till 3–1, som stod sig bara drygt fem minuter innan Niklas Holopainen reducerade.

Martin Landström, Västerås, gjorde 4–2 på en vänsterhörna efter 28 minuter av halvleken.

Alexander Härndahl måttar ett skott. Foto: FREDRIK KARLSSON

Knappt tre minuter från slutet såg Samuli Helavuori till att Finland åter bara var ett mål ifrån. En kvittering var ytterst nära, men Sverige stod emot tack vare ett par kanonräddningar av målvakten Henrik Kjellsson, Västerås.

Matchen Finland–Norge spelas 14.00 på lördagen och Sverige möter Norge 13.00 på söndagen.