I kväll, fredag klockan 19, hålls en manifestation på torget i Arvika, i protest mot regionledningens förslag som slår hårt mot västra Värmlands akutsjukvård. NWT:s insändarskribenter står enade i kampen för Arvika sjukhus - inte en enda har hittills försvarat förslaget.

Jag hoppas verkligen de som styr över vår sjukvård tar sitt förnuft till fånga och lyssnar på personalen som uttalat sig om att lägga ned i Arvika. Bland annat Per Polleryd som är en person med stor erfarenhet och kompetens och verkligen vet vad han pratar om.

Hur har de styrande tänkt att dessa patienter ska kunna tas om hand i Karlstad? Här är redan mer än överfullt. Det blir inte god och bra vård hur många gånger de styrande än säger dessa ord. Det finns ingen sanning i det överhuvudtaget. Med tanke på att vi medborgare ska förbereda oss för krig är det ju konstigt att inte vården ska göra det samma utan istället nedrustar. Förstör inte den bra och fungerande vården i Arvika. Jag förstår att det ekonomiska läget är katastrofalt, men gör inga panikåtgärder som förstör allt.

Lyssna på dem som är i vården på golvet, som verkligen vet hur det fungerar.

Jag hoppas att man i detta läge tänker prio ett är vården och prio efter det är alla administrativa jobb med konstiga titlar och verkligen tänker igenom om varje sådant jobb är nödvändigt. Jag blir verkligen rädd för framtiden. Det känns inte alls bra. Gå på regeringen. De måste släppa till mer pengar. Ebba Busch lovade att det minsann nu skulle blir en bra vård! Det var ju så klart inte sant, för inget de sa var sant. De spelar ett högt spel med hela Sverige, man blir verkligen oroad för hur allt ska bli. Karlstad kommun borde dessutom sluta arbeta för ökat antal invånare, vi kan ju inte ens nu ta hand om de vi har på ett säkert och värdigt sätt.

Vårdanställd CSK

***

Slakta inte sjukvården!

Hallå ledningen i Region Värmland! Gör inte samma misstag som gjorts med försvaret de senaste 30 åren! Låt bli att slakta sjukvården! Kom in i verkligheten och bort från kontoren!

Henrik Undersköterska

***

En cynisk människosyn

Jag motsätter mig en försämring av akutverksamheten i Arvika då patienter ska köras fram och tillbaka mellan sjukhus både inom Värmland och till andra regioner för vård som möjligen kan skötas på det egna sjukhuset. Med tanke på hur Daniel Schützer (S) uttryckte sig om att det bli ett fåtal patienter som får transporteras längre än idag det kan ju lika gärna bli så att det blir ett antal som avlider om inte snabb effektiv vård ges för till exempel stroke/hjärtpatienter. Att spara pengar innebär inte att äventyra patientsäkerheten.

Sune Eriksson

***

Låt Arvika sjukhus vara kvar som akutsjukhus dygnet runt!

Rör inte vårt sjukhus! Tänk om och gör rätt! Redan idag är akuten i Karlstad överbelastad. Patienter kan få vänta väldigt lång tid för att få hjälp.

Då verkar det väldigt ogenomtänkt att skicka fler patienter dit. En del patienter måste naturligtvis även idag skickas till Karlstad men då efter bedömning av jourläkare i Arvika.

Alla boende i västra Värmland har rätt att känna trygghet i att det finns ett akutsjukhus inom rimligt avstånd från hemmet. Invånare i till exempel Årjäng och Eda kommuner har även i dagsläget en lång resa till Arvika sjukhus och skulle få åka ytterligare åtta mil innan vård kan ges. Helt oacceptabelt.

Vi har en del tung industri i Arvika som också måste känna trygghet i att det finns hjälp i närheten om en olycka sker.

Dessutom har vi många äldre och sköra patienter som idag kan bli bedömda i Arvika och slipper göra en tröttsam resa till Karlstad.

Ska det anställas mer personal i Karlstad?

Ska det byggas ut?

Ska fler ambulanser anskaffas?

Frågor som är relevanta att ställa.

Vi tror inte att indragningarna i Arvika skulle hjälpa Region Värmlands dåliga ekonomi.

Det kanske till och med kan bli tvärtom.

Styrelsen för Arvika Hyresgästförening

***

Höj skatten istället

Varför går det inte att höja skatten till regionen istället för att lägga ner Arvika akutsjukhus? Att diskutera skattehöjning verkar ju vara en helig ko, som inte får diskuteras. Allt har ju blivit dyrare, det går ju inte längre att spara sig till utveckling och förbättring.

Pippi

***

Saknas medicinsk expertis?

Som ”lekman” undrar jag angående Region Värmlands sparpaket i Arvika om det finns någon med medicinsk bakgrund bland dem som lagt detta förslag som ju helt förkastas av medicinsk expertis i Arvika? P.S. Vet ju att en ledamot är veterinär, men...

Janne

***

Banta Region Värmlands kansli?

Nu händer det igen. Åter ska det läggas ned hjälp för de som bor i västra delen av Värmland. Hur länge ska det ta innan vi kan få börja i andra änden? Region Värmlands kansli blir säkert inte nedbantat utan fortsätter växa i personalstyrkan. Lägg ned alltihopa och lägg pengar till kommunerna själva så kanske inte onödiga pengar blöder ut i onödan. Det skulle säkert inte bli sämre.

Tidigare arbetare inom vården som flytt till Norge

***

Skippa konsten, satsa på vården

Återigen kan man läsa om hur Region Värmland ska spara, jo, genom att sjuka inom kirurgi i Arvika ska ta sig till akuten i Karlstad där det redan är hårt tryck, med långa väntetider som följd. Men konst ska det fortfarande köpas in. Finns det ingen med sunt förnuft inom Regionen längre?

Före detta Region anställd

***

Spara på språktolkar i stället?

Om jag förstått det rätt beräknar man att man ska spara in 23 miljoner på att stänga akutmottagningen på Arvika sjukhus. Ingen verkar ha tittat på andra höga utgiftsposter man skulle kunna spara in många miljoner på, nämligen språktolkar. I region Blekinge väntas ett sådant beslut tas. Där kommer man efter att etableringstidens slut få betala för tolkkostnader. Hur många miljoner man spar in i Region Blekinge vet jag inte, men sannolikt är kostnaden väsentligt hög. Sannolikt högre än i Värmland, då fler utomeuropeiska individer bor i södra Sveriges regioner. Jag valde att själv kolla upp Region Värmlands kostnader för språktolkar och enligt uppgift uppgår dessa kostnader till 15 miljoner kronor för år 2023. Har man ens tittat på och övervägt att spara där? Måste vara en betydligt vettigare post att spara in på. Ska även ses som en integreringsåtgärd. Att öka kravet på att lära sig svenska språket. 15 miljoner är mycket pengar och en hög kostnad i en enligt folkmängd relativt liten region. Är detta en utgiftspost man blundat för både i politiken och i våra medier. Spara in på rätt utgiftsposter, inte på akutsjukvård.

Spara på rätt utgiftsposter