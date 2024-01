Vill göra ett historiskt avtryck: ”Min kropp håller på att gå sönder”

Tillsammans med Killinggängets Martin Luuk har Fredrik Benke Rydman gjort en kritikerhyllad show som blandar humor och allvar.

Han är en av landets mest profilerade dansare och koreografer och har jobbat i en mängd olika sammanhang – från Melodifestivalen och musikaler till artister som Robyn och Avicii.

NWT möter honom och Dansstudions Ia Pettersson i ett samtal om att vilja lämna ett avtryck efter sig och inspirera andra.

Med hela kroppen dränkt i guldfärg och den allt annat än blygsamma titeln ”Master of Dance” är det lätt att tro att Fredrik Benke Rydman har drabbats av översvallande hybris.

När jag för det på tal, skrattar han igenkännande och nickar.

– Ja, verkligen! Hybris, minst sagt.

Med en allvarligare ton börjar han förklara sig.

– Det här är en föreställning som jag gör för att bli ihågkommen. För jag känner att min danskropp håller på att gå sönder och bli för gammal. Jag vill lämna efter mig något sorts arv, säger han och återfår sitt leende.

– Jag vill lämna efter mig alla mina geniala idéer. Det är både på skoj och på allvar det här. Därav hela hybris-tänket.

En stand upshow, en dansmonolog, en workshop, en master class. När Fredrik Benke Rydman pratar om sin föreställning blir de beskrivande orden många. Och spretigheten klär honom, den speglar inte bara den aktuella showen utan även hans gärning som scenartist – som dansare, regissör och koreograf.

Regissören, dansaren och koreografen Fredrik Benke Rydman kommer till Karlstad med showen ”Master of Dance”. Foto: Mikaela Landeström/TT

Under sin mångfacetterade karriär har han jobbat med artister som Robyn och Avicii. Han har jobbat med Melodifestivalen och Eurovision och med åtskilliga musikaler och baletter. Känd för en bredare publik blev Benke Rydman genom kollektivet Bounce Streetdance Company på 90-talet. Gruppen lät sig bland annat inspireras av filmer som ”Matrix” och ”Gökboet” och när danskollektivet 2010 tog farväl med en sista show fylldes Globen – nuvarande Avicii Arena – fem gånger om.

Efter Bounce har han arbetat med uppsättningar av både ”Svansjön” och Ingmar Bergmans ”Det sjunde inseglet” och ifjol jobbade han med humorduon Edvin Törnblom och Johanna Nordström. När Ola Salo och Peter Jöback intog Löfbergs arena med musikalen ”Jesus Christ Superstar” under flera kvällar sommaren 2022 var det Fredrik Benke Rydman som svarade för regi.

– Jag är en rastlös person, det kliar i mig om jag inte hittar på saker, fortsätter han. Folk brukar säga att jag är modig, det är alltid kul att höra. Att ha mod är viktigt, jag brukar sikta på att känna mig trygg till 70 procent i det jag gör. Resten får gärna vara något nytt.

Varför är modet så viktigt?

– Håller man på med scenkonst måste man vara modig. Oavsett om du är popartist eller komiker eller vad som. Jag försöker alltid skapa någon form av risk på scenen. Det är då det uppstår en närvaro. En kraft. Det är den där scennärvaron jag hela tiden jagar.

En bild från föreställningen ”Master of Dance” som hade premiär förra året och fick lysande recensioner. Foto: Håkan Larsson

”Mina hemligheter”

Arbetar man med kroppen som verktyg i den utsträckning som professionell dans kräver, blir insikten om kroppens oundvikliga förfall påtaglig.

– Jag har svårt att riktig acceptera det. Dansen är en så stor del av min identitet, precis som det är för många idrottare. Men man måste förstå att det inte går att hålla samma nivå hur länge som helst. Att det har ett slut. Jag har brottats med det här i tio år. Alltså insikten om att jag blir sämre och sämre för varje dag.

En brottningsmatch mot psyket?

– Ja. Men jag blir bättre och bättre, kommer mer och mer till sans med det. Men det går sjuuukt långsamt. Trots att jag fattar, är det svårt att acceptera.

Hjärnan säger en sak, hjärtat en annan?

– Exakt. Det där kan nog många känna igen sig i. Man vill någonting, men logiken säger något annat.

Benke Rydman tystnar.

– Och vad händer när jag slutar? Vem ska jag vara då? Jag vill vara nöjd med det jag gör och kunna se framåt, så det bara att acceptera att livet är som det är. Som tur är har jag alltid velat utveckla mig själv. I den här föreställningen skådespelar jag på scenen till exempel, det är nytt för mig.

Showen rymmer både humor och allvar, både snack och dans. Foto: Håkan Larsson

Manuset till showen har Benke Rydman skrivit tillsammans med Killinggängets Martin Luuk. De möttes när de båda arbetade med en show tillsammans med Danny Saucedo.

– Jag och Martin kommer från olika världar. Han har en blick som ingen annan har, vilket jag också har. Det blir fruktsamt när vi möts. Vi vågar båda tänka i annorlunda banor, gör allt för att inte trampa i upptrampade spår. Båda bidrar med både humor och allvar.

Bland pressrösterna efter premiären av ”Master of Dance” under fjolåret skrev Dagens Nyheter ”Mer stand up än dansteater” och konstaterade att “Premiärpubliken vrider sig av skratt”. Efter föreställningar på Dansens hus i Stockholm turnerar nu showen i landet och Karlstad finns med i turnéplanen.

– Publiken ska få lära sig alla mina tricks, höra mina hemligheter. Dansen är till stor del improviserad i showen, inspirerad av vad publiken ger mig. Jag babblar om allt möjligt, gör stickspår. Fast jag kanske är lite för spretig – ska man bli ihågkommen, lämna ett avtryck i historien, ska man ju arbeta med bara en sak och förfina det till max.

Ia Pettersson, som tillsammans med Susanne Renck Kullgren driver Dansstudion i Karlstad, har länge inspirerats av Fredrik Benke Rydman. Foto: Carl Edlom

”Väldigt inspirerande”

Fredrik Benke Rydman växte upp i Västerås och pratar om likheterna mellan hemstaden och Karlstad. Genom åren har han ofta besökt Värmland och för Ia Pettersson, som tillsammans med Susanne Renck Kullgren driver Dansstudion i Karlstad, har han betytt mycket.

– Vi har följt varandra länge, berättar Ia Pettersson.

– Fredrik och Bounce reste till USA och förkovrade sig, tog intryck från bland annat modern hiphopdans och reste runt i Sverige och gjorde workshops där de delade med sig av sina erfarenheter.

– Det var väldigt inspirerande, som en vitamininjektion för hela landet. Jag tog intryck från honom redan från början när vi startade Dansstudion.

Ia Pettersson beskriver Fredrik Benke Rydman som jordnära med ett genuint intresse av att dela med sig av sina färdigheter. Hon minns bland annat hur han besökte en samling unga dansare på Kronoparken i Karlstad.

– Han har arbetat med elever i Karlstad många gånger i olika sammanhang. Mån om att sprida intresset för dans även utanför storstäderna. Som jag upplever det har han alltid varit öppen för att experimentera, han har sina rötter i både hiphop och balett vilket gör honom ovanligt bred. Fredrik har bidragit till att göra dansen folklig, menar hon och utvecklar sitt resonemang.

– Det finns något lättillgängligt över hans sätt att dansa, samtidigt som det är kraftfullt och nytänkande. Men i till exempel ”Svansjön” visade han även sårbarhet och djup. Han överraskar alltid, gör inte det förväntade.

Fredrik Benke Rydman har rötter i både hiphop och balett. Foto: Håkan Larsson

Ia Pettersson skrattar till när hon påminns om vad hon sa till en yngre kollega som för någon dag sedan bad henne förklara vem Fredrik Benke Rydman är.

– ”Han är en ung legend”, svarade jag. Jag tror att han har inspirerat många, speciellt utanför storstäderna där han har gett dansare en känsla av bli sedda. Allt handlar inte bara om Stockholm och storstäder. Dans finns även i mindre städer. Innan föreställning i Karlstad kommer han till Dansstudion och håller i en workshop med eleverna.

”Master of Dance” kommer till Scalateatern i Karlstad den 28 januari.