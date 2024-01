Den 19 januari återinförs civilplikten i Sverige. I ett första steg ska personal kunna kallas in för att stärka räddningstjänsten vid höjd beredskap.

– Till att börja med får Värmlands län 120 personer. MSB:s målsättning är att inom tio år ska landets personalstyrka ha fördubblats i samband med krig och kriser.

Det säger Henrik Larsson, enhetschef på MSB i Karlstad.

Han sitter som spindeln i nätet på myndigheten för återinförandet av civilplikten, en plikt som försvann under 1990-talet när både det militära och civila försvaret bantades kraftigt.

Det var förstås det försämrade säkerhetsläget som gjorde att regeringen i december beslutade att civilplikten ska återinföras, något som sker den 19 januari.

Till att börja med handlar det om att stärka räddningstjänsten och Svenska kraftnät (förvaltar statens stamnät för elkraft och är ansvarig myndighet för elförsörjningen) genom att införa civilplikt så att dessa områden kan bemannas med extra personal i samband krig och kriser.

Inleder utbildning

– Dagens 16 000 anställda inom räddningstjänsten fördelade på 6 000 heltids- och 10 000 deltidspersonal måste kompletteras. Samhällsviktiga funktioner behöver kunna säkerställas och fungera även i kristider.

– Därför har vi fått i uppdrag att dra i gång repetitionsutbildning för personer som väljs ut för civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten, säger Henrik Larsson.

Vi större översvämningar och bränder, som exempelvis jättebranden i Ekshärad 2018 (bilden) skulle räddningstjänstpersonal med civilplikt kunna kallas in. Foto: Jonas Berglund

Det är helt nödvändigt för att hjälpa den vanliga räddningstjänstpersonalen vid krig och kriser.

– Då behöver man klara av många typer av dramatiska situationer; bland annat hantera ammunition som inte exploderat, minor, släcka mängder av intensiva bränder och rädda människor ur sönderskjutna hus, säger Henrik Larsson.

– Vi studerar hur myndigheterna jobbar i Ukraina i samband med kriget där och lär oss av hur de samarbetar, fortsätter han.

300 personer i år

MSB har kapacitet att ta in cirka 300 personer i år för utbildning till sina två skolor i Revinge och Sandö. Sedan är planen att utöka utbildningen under de kommande åren och även via mönstring tillföra fler inom civilplikten.

– Om tio år ska landets personalstyrka inom räddningstjänsten ha fördubblats i samband med krig och kriser till 32 000. Alla de 16 000 nya ska krigsplaceras och fördelas runt om i landet via civilplikten. Vår strävan är att de ska placeras i närheten av där de bor.

Växande budget

– I år har vi fått 120 miljoner kronor för den här verksamheten och 2025 växer budgeten till 360 miljoner kronor. Den totala kostnaden under tio år landar enligt våra beräkningar på drygt 14 miljarder kronor och en stor del av den kostnaden är inköp av ny utrustning, säger Henrik Larsson.

”Vi är väldigt tacksamma för satsningen på personal inom räddningstjänsten när civilrätten återinförs”, säger Nils Weslien, förbundsdirektör och räddningschef Karlstadsregionen. Foto: Johan Eklund

Han berättar att räddningstjänsten i Värmlands län i ett första skede kommer att tillföras 120 personer via civilplikten. Över tid ska den siffran utökas.

– Det är förstås något som vi är väldigt tacksamma för. De kommer även att kunna hjälpa oss i samband med större översvämningar och storbränder och det blir ett mycket bra tillskott.

Karlstad ett nav

– Karlstad blir ett nav i detta och vi ska även anställa en planeringsansvarig för de civilpliktiga och ska också samarbeta med länsstyrelsen.

– De 120 ska på utbildning hos MSB i höst och kommer när de är klara bli en resurs för hela länet, säger Nils Weslien, förbundsdirektör och räddningschef på Räddningstjänsten Karlstadregionen.

Han anser att satsningen är mycket viktig.

– Det är otroligt mycket som behöver återställas inom civilförsvaret och detta är ett bra första steg. Samtidigt är det viktigt att vi gör det tillsammans i länet, fortsätter Weslien.

Bara en början

Införandet av civilrätten inom räddningstjänsten och Svenska kraftnät är bara början i återuppbyggnaden av civilförsvaret, enligt Henrik Larsson.

– Mer är på gång. Det utreds bland annat även om det ska införas beredskapspoliser igen, hemvärnet växer och försvaret utökar värnpliktsutbildningen. Vi har ett jättebra samarbete mellan myndigheterna kring de här frågorna, säger han.