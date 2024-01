Meat Loaf möter Håkan Hellström i Morgan Erikssons anthem: ”Handlar om hatkärlek”

Karlstadsartisten Morgan Eriksson har nyfiket gått igenom flera musikaliska faser – från americana till blåögd soulpop och 80-talsfärgad postpunk.

På nya singel ”Vermilion Heart” tar han plats bakom pianot, släpper sina hjärnspöken och gör ett anthem om bitterljuv kärlek.

Det senaste året har Morgan Eriksson, 26, levt i en resväska som kuskat mellan Karlstad, Göteborg och Stockholm. Sedan några veckor har han kunnat packa upp sina saker och sätta sitt namn på ytterdörren till ett studentboende i Spånga där han pluggar på folkhögskola.

– Livet i en kappsäck är spännande ett tag, men man tröttnar fort, konstaterar Morgan Eriksson och ursäktar en släpig förkylning som satt sig på rösten.

Första gången NWT skrev om Morgan Eriksson var i samband med att hans duo Actor! släppte musik 2017. Tillsammans med Paul Sjöblom gjorde han rock som sneglade mot det tidiga 80-talets brittiska postpunk. Men redan som 17-åring spelade Morgan Eriksson in sitt första soloalbum – helt på sin mobiltelefon – och flera eklektiska släpp i eget namn har det blivit genom åren. Han var även med i trio Bella Vesper med Annika Grundeus och Filip Magnusson, den sistnämnde numera också han aktuell som soloartist under namnet Filip Finado.

Nu släpper Morgan Eriksson singeln ”Vermilion Heart”. En låt som andas både Jim Steinmans bombastiska Meat Loaf-ballader och Håkan Hellströms försök att på tå nå stjärnorna.

– Det är nog en förlösande låt, trevar Morgan Eriksson.

– Mest för att jag kör den på piano. Allt blev annorlunda när jag förstod att piano var min grej, saker har fallit på plats. Pianot blev som en ursäkt för mig att ta in alla mina influenser i min musik. Och samtidigt göra något personligt och udda, förklarar han och tillägger efter en sekunds eftertanke.

– Det kändes segt att göra rock med gitarr, jag kan nästan skämmas över att jag har varit ett sådan jäkla stereotyp gitarr-kille.

För drygt ett år sedan samlade han några musiker i Karlstad – Livia Rowe, Izak Danielsson Kihlström, Vidar Gustavsson och Filip Magnusson – för att arbeta med nya låtar där han tog plats bakom pianot.

– Vi blev ett bra gäng! Och sedan dess har jag växt in i min roll på scenen som sångare och pianist. Det gav mig en känsla av frihet. Jag tänker sjukt annorlunda kring min musik nu.

– Jag har gjort upp med min tidigare inställning om att ha kontroll över allting, nu släpper jag in andra musiker. Jag håller inte lika hårt i min egen stolthet. Jag kan slappna av och ta vara på samarbeten.

Med det sagt så spelar han lustigt nog alla instrumenten själv på ”Vermilion Heart” själv – från piano och sång till trummor och bas.

– Haha, men synten spelas inte av mig i alla fall, den sköter Simon Vendell som även har spelat in låten.

Morgan Eriksson var tidigare med i Actor! och Bella Vesper. Foto: Joakim Paronen

”Virrvarret vi kallar kärlek”

”Vermilion Heart” är ett anthem av klassiskt snitt, en rockballad med ekon av arenadomptörer samtidigt som den känns innerlig och personlig. Morgan Eriksson berättar om ett trasigt förhållande som ligger till grund för texten.

– Oundvikligen lägger jag mycket fokus på text. Jag kommer inte ifrån det, det är där jag för mest utlopp för det konstnärliga. Musiken i sig vill jag hålla enkel, jag gillar inte att fucka upp ackordföljder bara för att det ska kännas spexigt eller oväntat. Simpelt och poppigt – det känns gôtt.

Han återvänder till låttexten.

– Det kanske inte är den mest poetiska, men den har något, dröjer han.

– Personen i texten är så förvirrad, obeslutsam. Velande! Det handlar om virrvarret vi kallar kärlek.

Orden uttrycker både bitterljuv kärlek och hämnd.

– Det handlar om hatkärlek. Jag skrev den för några år sedan med utgångspunkt i ett förhållande jag hade då. Låten skrevs snabbt, den kom lätt till mig. Först tyckte jag den var för simpel. Men nu när den är inspelad känns det som att den släpper ut en frihetskänsla.

” Jag bara kör på, gör musik som jag känner är bra. Oavsett vad andra tycker. Det känns som att jag inte har något att förlora

Om Morgan Eriksson tidigare sneglat mot sina förebilder och försökt passa in rådande trender så är ”Vermilion Heart” befriad från trendkänslig ängslighet. Han räds inte att göra en floskeldrypande textrad som ”I gave you every little piece of my heart” till sin egen.

– Det är uppriktigt. Jag vågar ha en sådan rad för att jag har släppt taget om en massa onödiga hjärnspöken. Jag bara kör på, gör musik som jag känner är bra. Oavsett vad andra tycker. Det känns som att jag inte har något att förlora.

Han trivs också med tanken att hans låtar kan blinka till hans inspirationskällor.

– Jag tänker på ”Vermilion Heart” som min Meat Loaf-låt. Nästa singel känns som min Warren Zevon-låt, förklarar han och skapar förväntningar.

– Den släpper jag innan sommaren.

”Vermilion Heart”, som släpps den 26 januari, är tänkt som en första singel från ett kommande album som ska spelas in under året.