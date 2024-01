Maja från Karlstad peppar för helg i P3: ”Hittiga låtar från 90-tal till nutid”

Tidigare har hon skapat hits med sin duo Death Team och som soloartist under artistnamnet Mayka.

Nu lyfter Maja Edelbrink från Karlstad fram andras hits för att skapa fredagsstämning i Sveriges Radio P3.

När den färgstarka popduon Death Team släppte sin debut ”Fucking Bitches In The Hood” 2015 beskrev brittiska The Guardian gruppen som den felande länken mellan Abba och Eminem. Maja Edelbring, som var den drivande kraften bakom duon, satsade sedan på en solokarriär med en mer personligt färgad musik under artistnamnet Mayka.

Ända sedan uppväxten i Karlstad har hennes tycke och känsla för musik varit bred och nyfiken, brokig och oförutsägbar. Nu låter hon sin musikkarriär vila och arbetar med musikproduktion och som dj i Sveriges Radio P3.

– Jag tröttnade faktiskt på att göra musik, börjar Maja Edelbring uppsluppet.

– Jag harvade i tio år typ och kände att jag ville göra något annat. Nu jobbar jag på ett musik-techföretag som utvecklar musikprogram, syntar och liknande.

Det svenska företaget Reason Studios startade 1994. Maja Edelbring arbetar bland annat med marknadsföringen. Foto: Privat

Företaget är svenskt och heter Reason Studios, det grundades redan för 30 år sedan och specialiserar sig på programvara och mjukvarusyntar för musikskapande. Huvudinriktningen är mot elektronisk musik och hiphop och den största marknaden för företaget är USA.

– Det är skitkul. Jag gör fortfarande musik för skojs skull, men jag har inga planer på att släppa egen musik i det närmaste.

Maja Edelbring började dj:a i slutet av 00-talet. Foto: Privat

Slipper stress och nervositet

Maja Edelbring arbetar som Creative Lead, en roll där hon bland annat leder en arbetsgrupp som tar fram filmer som ska fungera som handledning i olika moment av musikproduktion.

– Jag arbetar även med att skapa events och fester, det handlar mycket om marknadsföring. Snart väntar ett event i Los Angeles och sedan en festival i Berlin. Musikmässor besöker jag ofta.

Hennes bakgrund som artist, låtskrivare och producent kommer väl till pass.

– Det är skönt att ta steget och jobba behind the scenes. Som artist var det så mycket arbete kring planering av releaser och turnéer – det var mycket nervositet och stress. Nu trivs jag i en musikskaparbubbla där jag hjälper andra.

Nästa ”P3 Klubbmixhits” med Maja Edelbring kommer den 16 februari. Foto: Daniel Stigefelt

”Fokus på hits”

Som dj har Maja Edelbring spelat i många olika sammanhang. Snart väntar uppdraget att spela när P3 Guldgalan ska firas, precis som i fjol får hon stå för soundtracket till galans efterfest. Hon har varit en ofta återkommande kraft i Sveriges Radio, under året är hon aktuell med programmet ”P3 Klubbmixhits” där hon är en av flera dj:s som turas om att vräka ut hits på fredagar.

– I olika former har jag spelat i P3 under tio år. I vissa perioder har jag gjort en timmes klubbmix varje vecka, i andra perioder någon gång i månaden. ”P3 Klubbmixhits” blir ett nytt format, tidigare hette det ”P3 Klubbmix”.

Maja Edelbring skrattar lätt åt det subtila namnbytet.

– Som namnet avslöjar är det mer fokus på hits nu. Househits! Det kan vara hittiga låtar ända från 90-tal till nutid. Tanken är det ska vara brett och locka till ett intresse för elektronisk musik.

Programmet sänds med start kl 19 och tanken är att dra igång fredagsstämningen.

– Själv gillar jag när musiken är melodisk och full och vokalhookar, fortsätter Maja Edelbring. Programmet ska skapa härlig stämning, en peppig helgkänsla. Så jag väljer feelgood-låtar, gärna lite nostalgiska – musik som får folk på bra humör helt enkelt. Det ska vara lagom dansiga låtar, det är för tidigt på kvällen för att dra igång ett rave.

Maja Edelbring väljer tre floorfillers: Darude - Sandstorm Dizzee Rascal & Armand van Helden - Bonkers New Order - Blue Monday

Mycket av musiken som släpptes under hennes första år som dj under åren 2008-2009 tillhör fortfarande hennes favoriter. De låtar som har gjort störst intryck på henne vill hon gärna förmedla till andra.

– Jag plockar gärna musik som har betytt mycket för mig. Musiken får inte vara för polerad, jag gillar när det finns något som skaver. Det ska finnas något intressant, något som sticker ut.

Nästa ”P3 Klubbmixhits” med Maja Edelbring kommer den 16 februari och P3 Guldgalan arrangeras den 26 januari.