Knivvåldet ökar – och fler dör.

Det slår Brottsförebyggande rådet fast i en ny rapport.

I Värmland syns samma trend:

Antalet skadade har nästan fördubblats de senaste tio åren.

Under 2012 vårdades 14 värmlänningar på sjukhus efter övergrepp med skärande eller stickande föremål; 2022 var samma siffra 26.

Detta enligt siffror från Socialstyrelsen, som också visar att siffrorna – även om antalet skiljer sig lite från år till år – generellt är högre under de senaste åren med en ny topp under just 2022.

26 skadade värmlänningar är den tredje högsta siffran som någonsin uppmätt av myndigheten. Det var bara högre 2003 och 2004, då antalet låg på 27 respektive 30.

En liknande trend syns även på riksnivå. Brottsförebyggande rådet, Brå, slår fast i sin nya rapport att antalet som skadas av knivvåld ökat med 50 procent i Sverige sedan 2010 och antalet avlidna med 30 procent.

”Unga män är överrepresenterade, men våldet drabbar både män och kvinnor i alla åldrar”, skriver myndigheten.

Sonny Nilsson, biträdande lokalpolisområdeschef. Foto: Fredrik Karlsson

Men någon tydlig trend att brottsligheten kopplat till knivvåld har ökat i lokalpolisområde Karlstad syns inte, bedömer Sonny Nilsson, biträdande lokalpolisområdeschef.

– Men det är allvarliga problem, med farliga verktyg och ruskiga skador. Det är därför som vi jobbar aktivt i miljöer där vi vet att det finns ett stort våldskapital, säger han.

Under 2023 skedde två uppmärksammade våldsbrott med just kniv i Karlstad: Lauren, 20, blev mördad på Drottninggatan i våras och studenten Abbe, 23, skadades i ett överfall bara ett stenkast därifrån några månader senare.

Lauren, 20, blev mördad på Drottninggatan i våras och studenten Abbe, 23, blev överfallen bara ett stenkast därifrån några månader senare, och överlevde. Båda utsattes av knivvåld. Foto: Lisa Olaison

Men att specificera i vilka miljöer som är känsligast för våld med kniv eller andra liknande föremål är svårt.

– Jag skulle säga att våld i den här kategorin sker där våld sker. Det kan vara i det offentliga, men likväl inom hemmets fyra väggar, som våld i nära relationer.

Sommaren 2022 skärptes straffen för just mot att bära kniv eller andra farliga föremål. Något som Sonny Nilsson ser positivt på.

– Det är ett riktigt bra verktyg för oss när vi jobbar i de offentliga miljöerna.

Antalet anmälda brott mot lagen om förbud mot knivar ökade stort 2015 i Karlstad, men har sedan dess legat på ungefär samma nivå – och minskat något under de senaste åren, visar siffror från Brå.