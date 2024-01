Debuterade i världscupen – sen la han ner: ”Trivs med livet”

Västvärmländske Johan Silfält gjorde debut i den alpina världscupen förra säsongen, då han körde en deltävling.

Inte så långt senare valde han att lägga ner karriären.

Här berättar han om den nya vardagen – och varför han bestämde sig för att avsluta.

Men innan han berättar mer om beslutet och livet i dag blickar vi tillbaka. Tillbaka på den alpina skidåkningen och tiden då han var i full färd med tävlandet – på elitnivå.

– Det är en fantastisk erfarenhet, att få prova att bli så bra man kan på det man tycker är roligast i hela världen. Det är ett fantastiskt privilegium. Man har fått med sig väldigt många roliga erfarenheter och minnen för livet. Elitidrott är otroligt roligt. Jag är väldigt tacksam att jag kunde hålla på så länge som jag gjorde, säger Johan.

Bra lagkompisar och hårt jobb

Under karriären tog han bland annat SM-silver i storslalom i Åre. Han fanns med i toppen i Elittouren. Han tog hem flera storslalomtävlingar. Och förra säsongen gjorde Johan världscupdebut inför storpublik i Sölden – inför tiotusentals åskådare.

Johan beskriver tiden inom elitidrotten som en ganska sammanhängande tid då han haft ”väldigt, väldigt roligt”. Att välja ut ett minne från tävlandet som han minns extra starkt tycker han är svårt.

– Det är mer att man ser hela karriären och kanske framför allt de sista åren som väldigt roliga. Man har haft mycket bra lagkompisar som man haft otroligt roligt med, och jobbat hårt ihop med.

Kandidat i psykologi

I dag jobbar han på Intersport i Arvika och pluggar på halvfart samtidigt. Han läser psykologi mot Kristianstad – helt på distans.

– Psykologi läste jag mycket under karriären. Jag har en kurs kvar nu till jag kan ta en kandidat.

– Annars tränar jag mycket, det är mitt intresse. Jag gillar att träna. Det kommer jag alltid att göra mycket.

Han bor i en lägenhet i Arvika med sin blivande fru och trivs bra med jobb, vardagen och studierna.

– Jag trivs jättebra på Intersport. Jag har jobbat där tio somrar innan, sedan jag var 16. Det blev egentligen ganska naturligt att börja jobba där när det fanns möjlighet. Jättebra kollegor. Det är ett roligt ställe att jobba på. Att hjälpa folk med olika grejer som de vill ha hjälp med. För oss är det viktigt att jobba för att bli en så bra butik vi kan där vi ger kunderna så bra service som möjligt varje dag.

Ny vardag

Det är skillnad på vardagen i dag och vardagen då han var inne i tävlandet.

– Det är det. Att göra en elitidrottskarriär inom alpint är väldigt speciellt eftersom du reser konstant. Man är väldigt mycket på olika ställen, du ser många olika platser. Och varje dag går ut på att optimera träningen för att bli så bra som möjligt. På det viset är det annorlunda nu. Nu är det mer en vanlig vardag: Varje dag är ganska lik den andra –med ett tydligt schema och man har mer fasta tider att förhålla sig till.

Det har gått några månader sedan Johan Silfält tog beslutet att lägga ner karriären. I dag säljer han sportutrustning på Intersport i Arvika och studerar på distans. En vardag han trivs bra med. Foto: Paulina Haglund

Johan berättar att varje dag förut – inom elitidrotten – hade ett väldigt tydligt syfte.

– Syftet med varje dag var att bli en så bra skidåkare jag kunde. Då hade man en tydlig plan för ”vad ska jag göra i dag för att ta mig framåt så mycket som möjligt”. I dag är det inte så på samma sätt. I dag vill jag göra mitt jobb så bra som möjligt i stället.

La ner 2023

Juni 2023 lade Johan upp på sociala medier att han väljer att avsluta sin karriär.

Vad var det som gjorde att du tog det beslutet?

– Det var framför allt att jag inte upplevde att jag kom åt de träningsförutsättningar som jag menar på krävs för att jag ska kunna ta mig riktigt dit jag vill, vilket är att vara självförsörjande på sporten.

Beslutet att lägga ner var ett väl genomtänkt beslut, där han vägde för- och nackdelar med att fortsätta elitsatsningen – och vad han kunde få ut av att göra det.

– I just alpint är det väldigt specifika träningsförutsättningar som krävs. Det är inte riktigt som så många andra sporter, där du har ganska lätt att få till den tävlingslika träningen. Här krävs det att du kommer in i rätt backar, med rätt bansättning, med rätt underlag – om du ska kunna slå de killarna på de ställen där det räknas, det vill säga på världscup, säger Johan.

Hur känns det nu när det har gått ett tag sedan du tog beslutet att lägga ner?

– Det känns bra. Jag trivs bra med livet som det är, absolut. Sen saknar jag fortfarande att göra det, vilket är väldigt naturligt tror jag. Elitidrott tycker jag är fantastiskt roligt. Oavsett sport är jag ganska fascinerad av det, det är otroligt roligt att få lägga all tid du har på att bli så bra du kan på någonting. Och i det här fallet på det du tycker är roligast. Samtidigt trivs jag otroligt bra med en mer vanlig vardag. Det finns för- och nackdelar med allt. Var sak har sin tid på ett sätt. Jag är väldigt tacksam att jag kunde hålla på så länge som jag kunde och att jag tog mig så pass långt.

”Ska du hålla på med elitidrott och vill vara elitidrottare, som jag ser det, så vill man också kunna försörja sig på det. I alpint är det ganska tufft. Det är ganska få som verkligen kan göra det fullt ut – då behöver du ta dig till toppen på världscupen. Jag har inga problem med att lägga ned tiden och jobbet – det är det absolut roligaste jag vet. Det kunde jag gjort till jag var 40. Men det är en väldigt stor ekonomisk kostnad i den här sporten. Och den blir inte värd att lägga ned när man inte ser att förutsättningarna riktigt finns där för att ta sig hela vägen”, säger Johan till AN-sporten. Foto: Ski Team Sweden Alpine

”Rätt beslut att ta”

Han blev aldrig tvingad att lägga ner på grund av ekonomiska skäl. Att lägga ner var något han valde. Det handlade om att han inte upplevde att han kom åt de träningsförutsättningarna som krävs nog ofta.

Jobbet han lade ner visade sig i backarna – och han är övertygad om att han hade gjort tävlingarna ännu bättre om han hade fortsatt.

– På den nivån jag var på och i min ålder så lägger man normalt inte ner, om det inte beror på skada om man säger så. Men i det här fallet upplevde jag inte riktigt att förutsättningarna fanns där för att ta sig hela vägen och då var det helt enkelt rätt beslut att ta.

Vad är det för träningsförutsättningar som du önskat hade funnits?

– Det är just att du kommer in i rätt backar, nere i Europa, där du har en väldigt tuff terräng. Där du kan åka den typen storslalom som åks på världscup. Det är ganska kort mellan käpparna, ganska traverserat. Att du kommer in på vattnat underlag, överlag is, för det är det vi tävlar på.

Kontinuerligt

Han lyfter hur det ser ut i Sverige som nation när det kommer till storslalom. Han var med rätt mycket i landslaget i fjol och berättar att de fick till en del bra träning – men inte nog mycket.

– Den träningen behöver du få till kontinuerligt, väldigt ofta, om du ska kunna slå de som är bäst i världen och som gör det väldigt ofta. Annars ligger man lite i bakkant konstant.