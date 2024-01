Här är de dyraste verken som Region Värmland satsade på under 2023.

1. Uncommon Deities 1 av 5, Lin de Mol, Fotografi, 70 000

2. Augusti, Stefan Lindqvist, Måleri, Akvarell, 40 000

3. Ved, Johan Pettersson, Måleri, Olja, 32 000

4. Vikene vass, Johannes Wessmark, Måleri, 29 000

5. Evelina, Mila Teshaieva, Fotografi, Foto, 25 000

6. Baderska, Kristin Andreassen, Skulptur, Modellerad stengods, 22 000

7. Miracle of love, Pernilla Carlsson, Måleri, Akvarell, 17 000

8. Trädet, Ricky Tillblad, Fotografi, Färgfoto, 16 250

9. Waves similar but never the same Nr II, Karin Wästlund, Måleri, Gouache, 16 200

10. Händer, Johan Andersson, Måleri, Olja, 16 000

11. På tapeten, Anna Ileby, Måleri, Äggoljetempera, 15 000

12. En vintersaga, Christian Koivumaa, Måleri, Akvarell, 15 000

13. Waves similar but never the same Nr VI, Karin Wästlund, Måleri, Gouache, 14 500

14. Mor och barn på strand, Harald Lowden, Måleri, Olja, 14 000

15. Ska kompletteras, Ricky Tillblad, Fotografi, Färgfoto, 13 700

16. På andra sidan kullarna, Ulrika Skog, Keramik, Stengods, 13 000

17. Genom de fagra riken på jorden, Malin Palm, Måleri, Tempera, 12 500

18. Bra väder, Gunnar Lidén, Måleri, Akryl, 12 000

19. Öppnandet, Gunnar Lidén, Måleri, Akryl, 12 000

20. Upprinnelsen, Gunnar Lidén, Måleri, Akryl, 12 000

21. Minne av en plats, Jennie Dahlén, Måleri, Akryl, 12 000