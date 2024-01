Värmländska barns berättelser i unikt tidsdokument på Nordiska museet

Ingrid Hagberg från Gräsmark var 13 år när hon satte sig ner och skrev en uppsats om sitt hem och sitt vardagsliv.

Året var 1942 och nu finns hennes berättelse i den digitala utställningen Mitt liv på Nordiska museet. Där ryms över 5000 barns berättelser från då och nu. Flera kommer från Värmland.

Utställningen samlar barns berättelser från 1942, 1973 och nutid och den som gör ett besök - digitalt - upptäcker snart stora skillnader mellan de olika tidsepokerna.

Ingrids pappa är jordbrukare och livet på landet innebär att också barnen måste hjälpa till.

”När jag kommer hem från skolan måste jag hjälpa mamma med middagsdisken, bära in ved och vatten. På kvällen är jag med i ladugården och mjölkar korna. Ibland, när mamma är borta, då sköter jag ladugården själv. Jag får inte läsa på läxan förrän på kvällen”, berättar Ingrid i sin uppsats.

Gott om skogar

Ingrid berättar om sina tre syskon och bygden där familjen bor:

Ingrid från Gräsmark var ett av barnen som berättade om sitt liv 1942. Foto: Nordiska museet

”Mitt hem ligger i en vacker bygd. Ingen sjö finns i närheten, men skogar är det gott om. Vi har 4 km till närmaste landsväg. 2,5 mil till järnvägsstationen. Till kyrkan har vi 10 km. Vi har en bra stuga. På nedre våningen är det 2 rum och kök, på övre våningen är det 2 rum”, skriver hon.

Målande berättelser

Totalt finns över 5000 berättelser att läsa via webben i den digitala utställningen efter en stor efterlysning, som museet gick ut med tillsammans med UR under pandemin.

597 skolklasser nappade.

– Tack vare barnens målande berättelser kommer framtida generationer kunna färdas tillbaka till år 2023 och få en känsla för hur det var att växa upp då. Det är ett viktigt och unikt tidsdokument som vi på UR är stolta över att få vara med att förverkliga, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR, i ett pressmeddelande.

Den som letar via den digitala kartan hittar flera värmländska berättelser, både från nutid och från förr.

Ingrid och andra barns berättelser från 1942 har temat ”Mitt hem” och är resultatet av en insamling via museet och dåvarande Skolradion.

1973 samlade museet in berättelser i samband med att man firade sin 100-årsdag.

Likheter och skillnader

Därmed kan man nu läsa barns tankar om såväl livet under andra världskriget och under 70-talets oljekris, som under coronapandemin.

– Det här är historiskt material som visar på både likheter och stora skillnader i levnadsvillkor mellan generationerna. Förhoppningen är att dagens berättelser ska kunna utgöra en viktig faktabank för framtidens skolbarn, men som redan nu intresserar forskare, säger Jörgen Löwenfeldt, projektledare för Mitt liv på Nordiska museet.

Utställningen finns på mittliv.nordiskamuseet.se.