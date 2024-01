Anders, 24, från Brunskog lever drömmen i USA: ”En unik chans”

Stipendiet delas ut av Göteborgs Köpmannaförbund omfattar två delar, dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc. som är en paraplyorganisation för 19 regionala kammare runt om i USA. Därutöver tilldelas ett stipendiebelopp med 275 000 kr som avser täcka levnadsomkostnader under praktikperioden.