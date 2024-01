Johan Hebbe från Gillberga gör debut som programledare på SVT för programmet ”Fixa rummet” där barn får hjälp att skapa ett drömrum.

– Programmets idé är att inspirera barn och vuxna om vad man kan göra hemma.

ST träffar Johan Hebbe i barndomshemmet på Skäggebols gård, idylliskt belägen med storslagen utsikt mot Glafsfjorden. Johan bor numera i Malmö, men återvänder ofta hit, berättar han.

Till vardags jobbar Johan som frilansande ljussättare och tekniker, men snickeri är en stor hobby som har funnits med sedan barnben.

– Jag tycker att det är väldigt kul att snickra och har varit mycket i verkstaden tillsammans med min far som är möbelsnickare och möbelrenovator. Men det är först i vuxen ålder som jag har tagit mig an större projekt. Just nu håller jag på att bygga ett kök här i huset, berättar Johan.

På fritiden gillar Johan att snickra och han har sedan barnben tillbringat mycket tid i sin pappas snickeriverkstad. Foto: Jenni Jansson

När SVT sökte en händig programledare till kommande säsong av ”Fixa rummet” tipsade sambon Ida (själv programledare för Sommarlov) Johan om att söka. Han tyckte att det lät kul och skickade in en ansökan.

– Men jag trodde inte att jag skulle få jobbet.

Johan fick åka på intervju på SVT i Malmö där han fick träffa inspelningsteamet och provfilma. Bland hundratals sökande var det till slut Johan och en tjej som heter Ellen Särnevång som valdes ut som programledare.

Johan Hebbe och Ellen Särnevång är programledare för den nya säsongen av Fixa rummet som drar igång 2 februari i SVT. Foto: Pressbild/SVT

Johan berättar att SVT tyckte att det var ett stort plus att han var värmlänning.

– De sa ”vi vill du ska prata värmländska och du har väl mustaschen kvar”, säger han med ett skratt.

I den nya säsongen av Fixa rummet, som börjar visas i SVT den 2 februari, är det sex barn som får hjälp att skapa sina drömrum. Johan, som i programmet går under namnet ”Hebbe”, har rollen som snickare och står för hantverksdelen i förvandlingen av rummet, medan Ellen hjälper barnen att skapa inredningen.

Johans roll i programmet är att hjälpa barnet med snickrandet när rummet görs om. Foto: Jenni Jansson

Inspelningsperioden, som var från oktober till december, var intensiv men väldigt rolig.

– Det är kul att jobba så nära ett barn. Det blev åtta timmar per dag under en vecka. Fokuset är hela tiden att göra ett program som är representativt för barnet och det är många fina ögonblick när man känner att barnet verkligen går igång på något man ska göra.

Föräldrarna får inte se barnets rum förrän allt är klart och då får barnen visa upp det och berätta om det som har gjorts.

– Det var väldigt kul att se.

Att stå framför kameran och se sig själv på film var ovant i början, berättar Johan.

– Men jag vande mig väldigt snabbt och det kändes mer naturligt än jag trodde.

Just programledarrollen är ny för Johan men han har stått på scen förut och i sitt yrke som ljussättare har han arbetat mycket vid sidan av scenen. Det som ledde honom in på den banan är faktiskt Säffleoperan.

”Förändrade mitt liv”

När Johan gick i 6:an på Nysäters skola kom några av huvudrollsinnehavarna från den kommande föreställningen ”Oliver!” (Oliver Twist) till skolan och berättade att de letade efter barn som ville vara med. Johan blev intresserad och fick spela ett av Fagins barn.

– Det förändrade jättemycket i mitt liv. Jag tror inte att jag hade arbetat med det som jag gör idag annars, eller att jag skulle ha fått det här jobbet som programledare.

Att vara med i Oliver Twist gav nämligen mersmak. 2008 spelade Säffleoperan ”Guys and dolls”. Då hade Johan ingen roll på scenen, men fick istället se arbetet runtom.

– Det var då jag upptäckte hur man arbetar med ljus.

2009 var han sedan med i ”Zorba” på Säffleoperan.

I framtiden vill Johan gärna arbeta som programledare igen. Foto: Jenni Jansson

På högstadiet gick Johan på en friskola med estetisk inriktning i Arvika men på gymnasiet blev det istället studier med mer teknisk inriktning. Efter studenten arbetade han en tid med webbdesign men längtan efter scenen kom tillbaka.

– Jag hade tröttnat på det tekniska och ville vara på scenen igen.

Han studerade då musik och teater på Geijerskolan i Ransäter och flyttade sedan till Göteborg där han började arbeta på Göteborgsoperan och andra teatrar med framförallt ljus.

– Jag var anställd på Göteborgsoperan fram tills för 1,5 år sedan, men jag kände att jag ville frilansa för att få mer frihet och kunna vara mer här (på Skäggebols gård) också, säger han.

När han är ledig tillbringar Johan gärna sin tid här och han berättar att han just nu håller på att bygga ett kök.

Johan Hebbe trivs hemma på Skäggebols gård. Foto: Jenni Jansson

Hur ser dina planer ut framöver?

– Jag har ett uppdrag på gång på Göteborgsoperan men är annars ganska obokad. Jag kommer fokusera på att vara mycket här uppe (i Värmland) och min förhoppning är att det ska bli fler jobb som programledare.