På fredagen kunde äntligen nya Stockfallets skola invigas. Efter många år i moduler har elever och personal flyttat in i de nya lokalerna vid Stormyrsvägen.

– Det känns fantastiskt! En stor fördel är att eleverna nu har både grupprum och små krypin, säger rektor Anna Fredriksson.

I december 2014 täcktes det mögel på Stockfallets skola och den fick senare rivas. Under många år därefter har undervisningen bedrivits i moduler på en annan plats i stadsdelen.

För knappt två år sedan drogs bygget av nya Stockfallets skola i gång, men mitt under projektet upptäcktes det att den skulle bli för liten. De 350 platserna i f-6-skolan skulle inte räcka till på grund av större inflyttning av barnfamiljer på Stockfallet/Edsgatan än beräknat.

En våning till

Därför tvingades kommunen bygga på den nya skolan med ytterligare en våning och öka kapaciteten till 475 elever, något som har kostat 32 miljoner kronor extra. Men man har ändå hållit sig till totalbudgeten på 232 miljoner kronor.

Liam Karamehmedovic, Vera Forss Jansson, Emil Barth, Tora Brundstedt och Zack Arvelius går alla i klass 3A och de gillar sin nya skola som har stora och fina lekmiljöer utomhus. Foto: Lisa Olaison

Två månader senare än först planerat kunde skolan på fredagen invigas och det var bara glada miner när det skedde.

– Vi flyttade in här i måndags och allting har fungerat väldigt bra. Det känns fantastiskt att vi nu är på plats här i våra nya och betydligt mycket större lokaler än vad vi har haft.

– De är otroligt fina. En stor fördel är att eleverna nu har både grupprum och små krypin att använda sig av, säger Anna Fredriksson.

Rektor Anna Fredriksson är mycket nöjd med nya Stockfallets skola. ”Det känns fantastiskt att vi nu är på plats här i våra nya och betydligt mycket större lokaler än vad vi har haft”, säger hon. Foto: Lisa Olaison

Under invigningen medverkade även kommunalrådet Linda Larsson (S).

– Vilken fin skola ni har fått! Jag är övertygad att ni kommer lära er massor här och dessutom finns det fina lekytor med det bland annat en linbana, grillplatser och en upplyst gräsplan.

– Här har ni även fått en ny fullstor sporthall som på kvällstid bland annat kommer användas till cheerleading och truppgymnastik, säger Linda Larsson.

Ett grönt fokus

Hon konstaterar samtidigt att det har funnits ett grönt fokus under byggprojektet.

– Bland annat har tegel tillverkats med biogas, delar av fasaden är tillverkad av återbrukat tegel och två trapphus har bytts ut från stål och betong till limträ.

– Vi i det rödgröna styret har höga klimatambitioner och den här skolan blir en förebild i våra kommande skolsatsningar, säger Linda Larsson.

Renoverade möbler

– Dessutom har vi återbrukat mycket möbler som har renoverats eller köpts in på second hand. Vi har bara köpt in nytt där det har behövts, säger Anna Fredriksson.

Måns Nilsson och Soz Sandi går båda i femman och visade runt i sin nya skola. Så här ser det ut i deras klassrum. ”Vår nya skola är väldigt fräsch. Det bästa med den är matsalen och idrottshallen”, säger Måns Nilsson. Foto: Christer Wik

Eleverna är mycket nöjda med den nya skolan.

Soz Sandi och Måns Nilsson i elevrådet som båda går i femman fick klippa invigningsbandet samtidigt som konfetti smälldes av.

– Vår nya skola är väldigt fräsch. Det bästa med den är matsalen och idrottshallen, säger Måns Nilsson.

Vårdboende ersätter

– Jag tycker att grupprummen och idrottshallen är bäst, säger Soz Sandi samtidigt som de två visar runt i de stora skollokalerna i tre plan som även innehåller ett stort tillagningskök som även förser kringliggande förskolor i området med mat.

På den gamla skoltomten planerar kommunen för ett nytt vårdboende för dementa med 72 lägenheter. Förhoppningen är att den nya detaljplanen för projektet kan antas i sommar.