Missade hembesök efter indragen tjänstebil – kommunen vänder

Från och med den 8 januari har hemtjänstens nattpatrull på enheten City fått klara sig med två bilar istället för tre.

Detta efter Säffle kommuns beslut att reducera antalet bilar, något som NWT rapporterade bidrog till oro och frustration.

Men under natten till torsdagen fanns tre bilar att köra igen.

När Säffle kommun beslutade att dra in den tredje bilen för hemtjänstens nattpatrull på enheten City, rapporterade NWT om oro bland de anställda.

– Den berörda bilen som kommer att dras in utför för närvarande mellan 30–40 besök, sa Kajsa Mitander som arbetar inom hemtjänsten.

Beslutet innebar också att fyra tjänster skulle försvinna.

Men när nattpatrullen skulle köra ut under torsdagen fanns tre bilar tillgängliga, rapporterar Säffle-Tidningen.

– Den tredje bilen är insatt från natt till torsdag, och är insatt under tiden som vi utreder en missförhållanderapport angående de uteblivna besöken. Det är en missförhållanderapport som vi gjort, säger Cathrine Jensen, avdelningschef vård och omsorg, till ST.

Kommunen själv har anmält

Missförhållanderapporten gäller uteblivna besök. Den tredje bilen är alltså insatt tills utredningen om missförhållande är klar. Efter det får man se vad den utredningen säger. Cathrine Jensen berättar att missförhållandet är relaterat till de uteblivna besöken – det är det som har uppgetts.

– Det är vi som arbetsgivare som gjort en anmälan om missförhållande. Beslutet kvarstår att det är en bil och personal som ska förflyttats, men det kan ju ändras på grund av vad rapporten säger.

Utredningen om missförhållande kommer att göras skyndsamt.

– Utifrån detta, som jag tidigare sagt, är det ingen brukare som ska drabbas på grund av uteblivna besök. Därför beslutade jag att det var nödvändigt att sätta in en extra bil under utredningsperioden, säger Cathrine Jensen till Säffle-Tidningen.

De fyra tjänsterna är fortfarande borttagna, men Cathrine Jensen menar att eftersom man sätter in en bil till så blir det två personal extra per natt – under den här perioden.