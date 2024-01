Den stränga kylan har lett till att försäkringsbolagen har tagit mot många anmälningar om skador på villor och fritidshus.

Det handlar framför allt om frusna vattenledningar och vattenskador.

– Bara sedan nyår har vi tagit emot 75 skadeanmälningar och det är väldigt mycket.

Beskedet kommer från Malin Brandin Bolund, skadechef på Länsförsäkringar Värmland.

Temperaturer på ner mot 20-30 minusgrader har orsakat problem för många fastighetsägare i Värmland den senaste tiden. Det är främst vattenledningar som har skadats i köldknäppen och lett till olika typer av bekymmer.

– Vi märker väldigt tydligt av den kraftiga kylan som har varit. Bara sedan nyår har vi tagit emot 75 skadeanmälningar och det är väldigt mycket. I normalfall brukar vi ligga på i snitt 10-20 anmälningar under en sådan här period.

Isproppar vanliga

Det är främst frusna vattenledningar och olika typer av vattenskador som anmälningarna handlar om.

– Det kan bland annat vara isproppar i ledningar till vattenburna element, vattenledningar som har gått läck, vattenskador i innertak, golvvärme som inte fungerar och så vidare.

– Just nu får vi mest in anmälningar om villor, men vi tror att det framöver kommer att komma in en hel del samtal om problem med fritidshus när folk väl tar sig till dem och upptäcker skador som har inträffat där, säger Malin Brandin Bolund.

”Följer noggrant”

De många anmälningarna gör att Länsförsäkringar Värmland för tillfället har mycket att göra när det gäller skadebesiktningar.

– Vi har en lokal skadejour och följer läget noggrant och bemannar upp med personal efter behov.

Malin Brandin Bolund, chef för bygg- och egendomsskador, på Länsförsäkringar. Arkivbild. Foto: Lisa Olaison

Det finns en sak som är viktigare än andra för fastighetsägarna att tänka på i samband med köldknäpparna.

– Ja, det handlar om tillsyn, tillsyn, tillsyn. Att man hela tiden har kontroll på sin bostad så att man snabbt upptäcker eventuella skador på vattenledningar, element och annat.

– Det värsta är att det inträffar en läcka när det är lite mildare och så blir det kallt igen och så fryser vattnet, säger Malin Brandin Bolund.

Höjd vattenförbrukning

På en del håll, bland annat i Umeå, har man uppmätt ovanligt hög vattenförbrukning till följd av vattenläckage efter kylan. Men så är inte fallet i Karlstad.

– Nej, är inget vi har märkt av. Vi har inga läckor relaterade till kylan och det är tur för läckor är svåra att hitta så här på vintern med mycket snö.

– Men vi får se om det uppstår några problem på ledningsnätet när tjälen går ur marken, säger Patrik Nilsen, enhetschef drift VA på Karlstads kommun.