Uppdraget i På spåret blev en nystart: ”Otroligt att vi lyckades”

En månad innan bandet skulle vara husband i ”På spåret” hoppade sångerskan av, men för Karlstadsmusikern Fredrik Okazaki och Thomas Rusiak blev avhoppet början på ett nytt kapitel.

Med nya sångerskan Grant släpper nu trion Mor det nya albumet ”Kick off”.

Bakom artistnamnet Grant döljer sig Caroline Cederlöf som har släppt två album. Hon är den färskaste medlemmen i trion Mor som nu är aktuella med ett andra album, det första med Grant bakom mikrofonen.

De andra två medlemmarna är Fredrik Okazaki från Karlstad, som tidigare jobbat med bland andra Robyn och Yung Lean, och Thomas Rusiak som slog igenom som soloartist med ”Hiphopper” i samarbete med Teddybears.

– Det var en månad innan vi skulle spela in ”På spåret” som Mapei, vår tidigare sångerska, lämnade bandet. Det kändes otroligt att vi lyckades hitta någon av samma kaliber och som hade möjlighet att vara med, berättar Fredrik Okazaki.

Han och Thomas Rusiak kom snabbt efter avhoppet att tänka på Caroline Cederlöf som de aldrig tidigare hade träffat, trots att de rörde sig i samma vänkretsar.

– Vi frågade henne och hade en jävla tur. Hon tackade ja. Det var ju panik inför tv-programmet där vi skulle vara husband.

”På spåret” är ett av de absolut största programmen sett till antalet tittare, ett skyltfönster för ett band nästan i paritet med Melodifestivalen.

– Det blev ett sätt för Caroline att doppa tån i vattnet lite grann. Vi körde ”På spåret” och sedan kunde hon känna efter hur det kändes att sjunga med oss. Det blev en mjukstart.

En mjukstart inför miljonpublik.

– Det blev en lyckträff, konstaterar Fredrik Okazaki och berömmer SVT för att de vågade boka ett obskyrt indieband till sitt största program. Det var under den förra säsongen av frågesportprogrammet som Mor gästade. Bandets tre avsnitt sändes för ett år sedan.

– Vi tog oss an uppgiften på ett opretentiöst sätt, det blev ett sätt för oss att upptäcka varandra musikaliskt.

På fredag släpper Mor sitt andra album som är en nystart för bandet. Foto: Lars Brønseth

”Känns som ett nytt band”

Bytet av frontperson ser gruppen som en omstart. De har lämnat materialet från debutplattan bakom sig och spelar numera bara nyskrivet material.

– Det känns som ett nytt band. Efter ”På spåret” var vi tvungna att skriva eget material som vi kunde spela på festivalerna som vi var bokade på.

Under fjolåret spelade bandet på Roskildefestivalen, Way Out West och Storsjöyran.

– Vi fick i princip snabbt jobba fram en skiva för att kunna turnera. Så vi spelade fram en skiva som vi turnerade med innan vi spelade in den i studion. Så som man gjorde förr i tiden.

”Handlar bara om glädje”

Han beskriver själva inspelningen av albumet ”Kick off” som lekfull och spontan. Musiken rymmer syntar och beats, men känns samtidigt organisk.

– Det låter kanske otroligt, men vi spenderade bara totalt kanske fyra, max fem timmar tillsammans i studion samtidigt. Sedan har jag jobbat vidare med låtarna och sammanställt musiken till ett album.

Ofta har låtarna sin uppkomst i ett beat eller liknande som Fredrik Okazaki eller Thomas Rusiak kommer med.

– Det här bandet handlar bara om glädje. Här finns ingen eftertanke i meningen neuroser eller övertänk. Känns det bra och kul är musiken rätt. Vi jobbar fort, ler Fredrik Okazaki som trivs med att sitta i förarsätet.

– Plattan är oförutsägbar men lättillgänglig. En av låtarna är på svenska, den släpps även som singel.

Låten ”Brännvin” sticker ut på albumet, inte bara för att texten är på svenska.

– Det var den första grejen vi gjorde tillsammans med Caroline. Vi gjorde den mest på skoj och den låg utanför albumet ända till sista sekund.

”Kick off” släpps den 12 januari.