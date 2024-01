Fattigjanuari är här – sparekonomen: ”Räkna inte med räntesänkningar i år”

Efter ett år med inflation, höga mat-, el- och drivmedelspriser, som tunnat ut plånböckerna, är januari i år fattigare än på länge.

Sparekonomen Sharon Lavie ger därför värmlänningarna sina bästa råd för att överleva ekonomiskt.

– Många känner att man behöver prioritera stramare, säger hon.

Termen fattigmånaden har blivit synonymt med oxveckorna i januari.

För det första kan jul- och nyårsfirandet gräva ett hål i plånboken, då utgifterna på mat, festligheter och julklappar lätt kan överstiga budgeten.

I år är det dessutom särskilt tufft för många – efter ett år med inflation, höga mat-, el- och drivmedelspriser, som tärt på marginalerna i plånböckerna.

– Prisläget idag är högre än för ett år sedan. Även om vi går mot en lägre inflation, så betyder det inte att inflationen är negativ. Det är det många som inte har riktigt koll på, säger Sharon Lavie, sparekonom.

Mellan åren 2010 och 2016 jobbade hon på Konsumentverket i Karlstad. Sedan dess har hon bland annat jobbat som familjeekonom på bank. För närvarande är Lavie sparekonom på Lendo, samt expert hos Expressen, Aftonbladet, TV4:s Nyhetsmorgon och Compricer.

Sharon Lavie tror inte på en räntesäkning det kommande året. ”Räkna inte med det, och kommer det ska man ta det som en bonus”. Foto: Gorm Kallestad

”Tomt i ladorna”

För att överleva årets januari har Sharon Lavie tagit fram sina främsta spartips till värmlänningarna.

För även om det under året har skett justeringar i prisbasbelopp för studenter som har fått tusen kronor mer i månaden och en höjd garantipension, har de kraftiga prisökningarna i samhället varit ännu högre i jämförelse.

– Många känner att det är lite tomt i ladorna. Att man även i år behöver prioritera stramare än för några år sen när räntorna var låga, säger Sharon Lavie.

Hennes första tips är att göra en nulägeskoll över sin ekonomi, på inkomster och utgifter i hushållet, samt räkna på vilka räkningar som kommer under månaden.

För många faller även skatter och årliga räkningar på betalning under januari. Det inkluderar fastighets- och fordonsskatter samt andra årliga utgifter.

– Se till att du budgeterar för mat och de nödvändigaste under januari. Försök och tänka att vi ska få ihop januari först och främst. Plus, minus noll är det viktigaste just nu.

Sparandet är inte så viktigt i januari?

– Nej, det är helt okej att pausa sparandet om månaden inte går ihop. Det är egentligen lite kontraproduktivt att betala med kreditkort i stället för att betala med det befintliga sparande man har.

Andra rådet är att se över möjligheten att förhandla om försäkringar, bostadslånet och abonnemang som inte utnyttjas.

– Ofta har man olika engagemang som inte ger så mycket värde. Säg upp det du inte behöver. Här kan man frigöra några hundralappar i månaden.

Sharon Lavie ger hållbara tips för plånboken – och miljön. Foto: Pressbild

Vidare hänvisar Sharon Lavie till klassiska råd som att använda bilen mindre och göra matlådor i stället för att äta på restaurang.

Eller:

– Gör en inventering och sälj av föremål man inte längre behöver, för att öka inflödet i kassan.

Sparekonomens januaritips: Gör en nulägeskoll över utgifter och inkomster och budgetera för det viktigaste som mat och hyra. Kolla om du har möjlighet att förhandla om försäkringar och räntan på bostadslånet. Gå med i a-kassa och skaffa en inkomstförsäkring, för att säkra upp om man skulle förlora jobbet. Säg upp abonnemang som du inte utnyttjar. Samåk med vänner, grannar eller åk buss eller gå istället för att ta bilen ensam. Gör en inventering hemma och sälj det du inte behöver för att få ett tillskott i kassan. Låna utrustning som ofta måste köpas under vintermånaderna av vänner eller genom handelsplatser för begagnade prylar, som Fritidsbanken.

Binda om bolån – Det ska du tänka på

I början av året är det dessutom många som ska förhandla om sina bolån. Sparekonomen vill då skicka med tre punkter att tänka på:

Jämför räntor, ta höjd för att räntekostnaderna idag är högre än för ett, två år sen och gå igenom din ekonomi inför förhandlingen.

Men, i vissa fall menar hon att det kan det vara mer lämpligt att flytta:

– Det kan låta hårt och tufft att behöva byta boende. Byt hellre boende än att du hamnar i skuld för att du inte kan betala de höjda räntekostnaderna.

– Annars får du ännu svårare i framtiden att förhandla om lägre räntor.

Spår fortsatt hög räntenivå

Just nu gör många bedömare prognosen att Riksbanken kommer sänka styrräntan till sommaren. Men Sharon Lavie tror på en annan utveckling.

– Jag tror inte att vi kommer se räntesänkningar det kommande halvåret. Hushållen borde istället räkna med samma räntenivå året ut.

Om det blir en sänkning borde hushållen i stället räkna det som en bonus och lägga det till buffertkassan.

Varför tror du inte på räntesänkning i år?

– Så tolkar jag det när jag tittar på siffrorna. Räntehöjningarna i Sverige och världen har skett i en snabb takt. Och nu vill man ju för allt i världen inte skruva för mycket så att de sedan måste höja räntorna igen. Jag tror att Sverige kommer ha en mer avvaktande riksbank som vill se att det landar fint, innan man gör sänkningar.

Matpriserna är något som senaste åren gått upp rejält på grund av inflationen. Foto: Chris Anderson/TT

I samma anda spår hon ett år där många sparar in på utgifter som restaurangbesök och semestrar.

Räddningen innan sommaren tror hon istället kommer med skatteåterbäringen. Eftersom många har betalat högre räntor under året, blir den högre i år.

Väntar på mjuklandning

Men även om sparekonomen tror på samma högre räntenivå året ut, tror hon på ett ljusare år jämfört med det föregående. Hon lyfter fram två marknader – drivmedel och el – som har blivit billigare sedan ifjol, vilket underlättar i vardagsekonomin.

Samtidigt beräknas lågkonjunkturen inte bli så allvarlig som man först befarade.

– Vi väntar istället på en mjuklandning, en kurva nedåt i stället för ett hack rätt nedåt i konjunkturen.

Under årets lopp ser Lavie att Riksbanken får bukt med inflationen, och att det blir en ökad rörelse samt fler affärer på bostadsmarknaden.

Hon fortsätter:

– Jag tror att vi kommer lönemässigt mer ikapp, har ett bra börsår och har en sjunkande arbetslöshet sett under hela året. På så sätt ser det ljust ut.