JUST NU: Wallin om målvaktssituationen – och nya lånet: ”Ung och talangfull”

Färjestads senaste målvaktslån är nu klart.

Klubben lånar Melker Thelin, 18, från Björklöven under veckans två matcher.

– Han har framtiden för sig och är sugen på möjligheten som nu dykt upp, säger Färjestads sportdirektör Rickard Wallin till NWT.

Färjestad meddelar följande via X:

”Färjestad BK kommer att låna in målvakten Melker Thelin under den här veckan. Thelin, till vardags i Björklöven, fanns med i Sveriges JVM-trupp under mästerskapet i Göteborg. Han anländer till Karlstad under tisdagen”

Björklövens sportchef Per Kenttä kommenterar dealen på klubbens sajt.

– Vi vill ge Melker chansen att testa på spel i SHL och han ansluter till vår bortaturné nästa vecka, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Lånet gäller över Färjestads matcher mot Växjö och Timrå den här veckan.

”Håller tummarna”

Målvaktsduon Max Lagace och Carl Lindbom har varit uppsatta på FBK:s skadelista den senaste tiden. Den sistnämnde gjorde sitt första framträdande på is under måndagen, men Lagace har fortfarande inte tränat med laget sedan smällen mot Oskarshamn i slutet av december.

Rickard Wallin, sportdirektör FBK, säger såhär om målvakternas status:

– Vi tar det dag för dag, vecka för vecka. När vi vet mer kommer vi att berätta, vi jobbar på och håller tummarna för att det går åt rätt håll.

De senaste tre matcherna har Tobias Normann stått i mål för FBK, 22-åringen är nu tillbaka i AIK.

– Tobias har varit jättebra i de starter han gjort, men han tillhör AIK och de kunde med sitt matchschema den här veckan inte garantera att han är tillgänglig samtidigt som vi behöver veta vad som händer. Vi är tacksamma att vi fått låna Tobias, säger Wallin.

Nu blir det alltså JVM-målvakten Melker Thelin som får förtroendet resten av veckan.

– Det känns som en bra lösning. Han kommer med inspiration från JVM. ”Masken” (Maciej Szwoch, målvaktstränare) har tittat på och gillar honom, och nu får vi låna honom.

Vad kan du säga om Melker som målvakt?

– En ung och talangfull målvakt. Naturligtvis, eftersom han var med i JVM, är han inte en färdig målvakt, men han är draftad av Arizona. Han har framtiden för sig och är sugen på möjligheten som nu dykt upp.

Texten uppdateras