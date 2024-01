Norsk inledning i Karlstad – Så blir startordningen i Mello

Deltävling 1 i Malmö

1. "Supernatural" – Adam Woods

2. "Hela världen väntar" – Samir & Viktor

3. "Min melodi" – Melina Borglowe

4. "Forever yours" – Elisa Lindström

5. "Awful liar" – Lisa Ajax

6. "Heroes are calling" – Smash Into Pieces

Deltävling 2 i Göteborg

1. "When I'm gone" – Maria Sur

2. "Norrland" – Engmans Kapell

3. "The silence after you" – Dear Sara

4. "Ahumma" – C-Joe

5. "Dragon" – Liamoo

6. "Unga & fria" – Fröken Snusk

Deltävling 3 i Växjö

1. "Effortless" – Jacqline

2. "Aldrig mer" – Clara Klingenström

3. "Take my breath away" – Kim Cesarion

4. "För dig" – Klaudy

5. "I won’t shake (La La Gunilla)" – Gunilla Persson

6. "Give my heart a break" – Cazzi Opeia

Deltävling 4 i Eskilstuna

1. "Done getting over you" – Albin Tingwall

2. "30 km/h" – Lia Larsson

3. "It’s not easy to write a love song" – Dotter

4. "Circus X" – Scarlet

5. "En sång om sommaren" – Lasse Stefanz

6. "Happy that you found me" – Danny Saucedo

Deltävling 5 i Karlstad

1. "Unforgettable" – Marcus & Martinus

2. "Controlla" – Chelsea Muco

3. "Back to my roots" – Jay Smith

4. "Banne maj" – Elecktra

5. "Light" – Annika Wickihalder

6. "Que sera" – Medina