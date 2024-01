Så många dog i Värmlandstrafiken under 2023: ”Går åt fel håll”

Under 2023 har sju personer omkommit i trafiken i Värmland. Det är lika många som året före.

– Trenden är tyvärr att det går åt fel håll, säger Gustav Hjort på NTF Värmland.

Sju döda i vägtrafiken under 2023 innebär att trafikåret i Värmland slutar på samma sätt som 2022. Även då dog sju personer på vägarna i länet. Under de senaste åren har siffran legat på ungefär tio personer per år. Enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen så verkar 2023 på riksnivå lägga sig på ungefär samma nivå som det legat sedan 2019, mellan 210 och 220 döda i trafiken.

– Trenden är tyvärr att det går åt fel håll, för det har inte minskat.

Det säger Gustav Hjort, aktiv i trafiksäkerhetsorganisationen NTF Värmland och utbildningschef på Värmlands trafikcenter i Grums.

Att dödsolyckorna i trafiken inte nämnvärt gått ner utan legat på samma nivå under flera år tror han har främst tre orsaker.

– Det är en otrevlig cocktail av okunskap. Folk tror att man vinner mycket när man kör för fort, men det är en så liten tidsvinst. De överskattar sin egen körförmåga, och de tror att man sitter säkert i en modern bil. ”Min fina bil kommer rädda mig”.

Elias Brodin, 17, omkom i en A-traktorolycka i Torsby. Foto: Privat

A-traktorolycka i Torsby

Dödsolyckorna i Värmland har både gamla och unga, nyktra och onyktra förare. Sex män, en kvinna, vilket följer den nationella trenden där långt fler män än kvinnor omkommer i trafiken. Ett av de mer uppmärksammade fallen under året var 17-årige Elias.

Tidigt på morgonen den 16 juni omkom 17-årige Elias Brodin i Torsby i en singelolycka. Han voltade med a-traktorn och hade kört utan bälte.

– Han skulle bli lastbilschaufför och körkortet var redan klart. Nu väntade han bara på att fylla 18 och efter examen hade han garanterat fått jobb, sa skolan. Han fick alltid höra att han var så duktig och ansvarstagande, sade hans mamma Jenny Thunander i en intervju med NWT.

Elias död berörde många i Torsby och över 250 personer deltog i minnesstunden i Fryksände kyrka. A-traktorfamiljen i Torsby hedrade honom med en kortege genom stan under lördagen efter olyckan.

Nya lagar för a-traktorer

Under året har två större lagskärpningar kommit för a-traktorer. Den 31 augusti infördes bälteskrav och 1 december krav på vinterdäck.

– Det är jättebra, men man börjar i fel ände. Man borde börja med utbildning. Kör du en a-traktor i 30 kilometer så blir det inga olyckor. Men kör du trimmat så blir det olyckor som du inte är utbildad för att hantera. Det är samma sak som att vuxna människor tar körkort för bil, men det betyder inte att de kan köra en buss, säger Gustav Hjort.

Den 16 augusti avled en man i 50-årsåldern efter att ha kört in i ett träd mellan Älvmotet och Klaramotet på E18. Foto: Helena Karlsson

Två dödsolyckor på E18

Utöver Elias så dog sex personer i vägtrafiken i Värmland under 2023.

• I februari avled en kvinna i 50-årsåldern efter att hon voltat med bilen i Rackstad, norr om Arvika.

• I mars omkom en man i 80-årsåldern i Molkom efter att ha voltat och kört in i ett träd.

• I mitten av april dog en man i 35-årsåldern i en frontalkrock med en lastbil på E18, öster om Årjäng.

• En månad senare, i mitten på maj, avled en man i 70-årsåldern efter en kraftig avåkning på väg 61 utanför Kil. Polisens utredning visade att mannen var kraftigt påverkad av både alkohol och cannabis.

– Här har man en kombination av alkohol och cannabis, vilket gör dig trött och dåsig och det kan ha bidragit till orsaken av olyckan, sade Tim Eriksson förundersökningsledare hos trafikpolisen.

• Den 26 juni avled en man i 70-årsåldern efter en dikeskörning på E18 i höjd med Segmon. Polisen tror att han kan ha drabbats av sjukdomsfall.

• Den 16 augusti avled en man i 50-årsåldern efter att ha kört in i ett träd mellan Älvmotet och Klaramotet på E18. Polisen tror att olyckan hade kunnat slutat annorlunda om det funnits vägräcke på den sträckan.

”Överskattar tidsvinster”

NTF arbetar med informationsinsatser för att inga människor ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. En av åtgärderna som ofta ignoreras är att sänka och anpassa hastigheten.

– Man överskattar både tidsvinster och tidsförluster. När det är halt ute så sänker man inte hastigheten som man borde och chansar vid omkörningar. Och det hålls alldeles för kort avstånd till andra bilar.